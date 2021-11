Google hat mit dem Pixel 6 Pro ein hervorragendes Android-Smartphone vorgestellt und in vielen Bereichen ordentlich aufgerüstet. Besonders bei der Kamera soll das Google-Handy neue Maßstäbe setzen. Mit Smartphones von Huawei, Xiaomi und Apple kann es aber nicht ganz mithalten.

Google Facts

Google Pixel 6 Pro unterliegt im Kamera-Test von DxOMark

Die neue Kamera und die Software-Funktionen sind eines der wichtigsten Verkaufsargumente für das Pixel 6 Pro. Google hat in dem Smartphone neue Sensoren verbaut und sich damit endlich von den uralten Ausführungen verabschiedet, die bei den Vorgängern verbaut wurden. Die Software kam an ihre Grenzen und so musste die Hardware aufgerüstet und erweitert werden. So ist jetzt ein neuer 50-MP-Hauptsensor verbaut, der von einem 12-MP-Ultraweitwinkel und 48-MP-Teleobjektiv unterstützt wird. Dazu gibt es natürlich viel KI-Optimierung. Doch reicht das für den Kamera-Thron bei DxOMark?

Tatsächlich nicht, wie das nun veröffentlichte Ergebnis zeigt (Quelle: DxOMark). Für das Google Pixel 6 Pro reicht es nur für den siebten Platz. Unangefochten an der Spitze bleibt das Huawei P50 Pro, gefolgt vom Xiaomi 11 Ultra. Google kann zumindest in diesem Kamera-Test auch die iPhone-13-Pro-Modelle von Apple nicht schlagen und unterliegt knapp mit zwei Punkten.

Insgesamt zeigt sich DxOMark von der Kamera des Google Pixel 6 Pro aber beeindruckt. Besonders im Vergleich zu den Vorgängern hat Google ordentlich nachgelegt und mit den drei Sensoren kann man jetzt ganz oben mitspielen. Besonders bei gutem Licht, aber auch in schwierigen Situationen spielt das Pixel 6 Pro mit der KI seine Stärken voll aus. Kritisiert wird hingegen, dass man den Unschärfe-Effekt nicht in der Vorschau sehen kann. Außerdem soll in Low-Light-Situationen Bildrauschen auftreten. Die Ultraweitwinkelkamera fängt zudem nicht so viel ein, wie man es von der Konkurrenz gewöhnt ist.

Im Video zeigen wir euch, was das Google Pixel 6 so besonders macht:

Google Pixel 6 Pro hat in unserem Kamera-Test auch überzeugt

DxOMark bewertet die Kameras des Google Pixel 6 Pro in vielen Einzelpunkten. Auch wenn das Smartphone einige Punkte weniger erreicht hat, sind die Kameras trotzdem hervorragend, wie auch wir im Test vom Pixel 6 Pro festgestellt haben. Das Smartphone ist mit einem Preis von 899 Euro zudem deutlich günstiger als alle anderen Modelle mit einer besseren Bewertung. Und es hat eben nicht nur eine gute Kamera, sondern noch viele besondere Eigenschaften, die kein anderes Smartphone auf der Welt bietet. Deswegen ist es auch komplett vergriffen.