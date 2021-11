Nebenwirkung mit Folgen: Ausgerechnet die wichtigste Neuerung in Android 12 sorgt nun für ordentlich Frust bei Gamern. Schützen können sich Smartphone-Besitzer nur auf einem Wege.

Android 12 Facts

Mit Android 12 hat Google das größte Update der letzten Jahre veröffentlicht. Die augenscheinlichste und wohl auch wichtigste Neuerung ist die Designsprache „Material You“, die das Smartphone persönlicher machen soll und etwa Systemfarben automatisch auf das Wallpaper anpasst. Genau dieses Feature sorgt nun aber für Probleme, die insbesondere Gamer betreffen.

Android 12 beendet Spiele bei Wallpaper-Wechsel

Findet so ein Wallpaper-Wechsel statt, werden alle im Hintergrund laufenden Spiele zwangsweise geschlossen (Quelle: XDA). Getestet wurde das auf einem Pixel 6 Pro an mehreren Android-Spielen wie etwa Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile oder Minecraft. Alle der genannten Android-Spiele wurden zwangsweise geschlossen, nachdem ein Wechsel des Hintergrundbildes stattfand.

Normale Android-Apps, so XDA, seien von diesem Verhalten weitgehend nicht betroffen. Das Problem betreffe hauptsächlich Games.

Natürlich dürfte es im Alltag wohl eher selten vorkommen, dass man ein Spiel spielt, dann zum Homescreen wechselt und das Hintergrundbild ändert, um anschließend wieder zum Spiel zurückzukehren. Wer aber Apps nutzt, die Wallpaper automatisch wechseln lassen, könnte eine böse Überraschung erleben und dann im Extremfall seinen Spielfortschritt verlieren. Googles hauseigene Wallpaper-App „Hintergründe“ bietet beispielsweise so eine Option, andere ebenso.

Welche Neuerungen es in Android 12 noch gibt, erläutern wir im Video:

So schützt ihr euch

Eine echte Lösung für das Problem liegt derzeit nicht vor. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfiehlt es sich, auf Wallpaper-Wechsel während eines Spiels zu verzichten und das automatische Ändern von Hintergrundbildern zu unterbinden. Ob und wann Google das Problem aus der Welt schafft, ist noch nicht bekannt.