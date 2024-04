194 Fragen zum Kennenlernen im Chat, bei Dates & Co.

In Dating-Apps, Social-Media-Plattformen und anderen Stellen im Netz kommt man schnell in Kontakt mit neuen Leuten. Um jemanden jedoch besser kennenzulernen, benötigt man passende Gesprächsthemen. Falls euch nach dem „Match“ oder dem ersten „Hi!“ nicht einfällt, worüber man schreiben kann, findet ihr nachfolgend viele Tipps für Fragen zum Kennenlernen.

Beim Kennenlernen kommt es darauf an, einen guten Eindruck zu hinterlassen oder vor allem, Interesse für den Gesprächspartner zu zeigen. Rattert die folgenden Fragen also in einem Chat nicht einfach herunter, sondern nehmt die Vorschläge als Inspiration, um das „Eis zu brechen“ und einen Gesprächseinstieg zu finden. Antworten könnt ihr schließlich direkt aufgreifen, damit sich eine gute Konversation daraus entwickelt. Die Fragen sind natürlich nicht nur für Tinder, Lovoo, WhatsApp, Instagram-DMs und andere Plattformen auf dem Smartphone geeignet, sondern können auch im Real-Life eingesetzt werden.

Interessante Fragen zum Kennenlernen

Bist du eher ein Morgen- oder ein Nachtmensch?

Bist du eher introvertiert oder extrovertiert?

Bist du spirituell?

Gibt es ein Land, das du gerne bereisen möchtest?

Gibt es eine Geschichte aus deiner Kindheit, die du gerne teilen möchtest?

Gibt es eine Sache, die du unbedingt noch tun möchtest?

Wenn du einen Tag mit einer berühmten Persönlichkeit verbringen könntest, wer wäre das und was würdet ihr tun?

Gibt es etwas, das du gerne lernen würdest?

Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?

Glaubst du an Schicksal?

Glaubst du an übernatürliche Phänomene?

Hast du ein besonderes Ritual oder eine Gewohnheit, bevor du schlafen gehst?

Hast du Geschwister?

Hast du Haustiere?

Hast du irgendwelche seltsamen Gewohnheiten?

Hast du schon mal eine Achterbahnfahrt gemacht?

Hast du schon mal eine Berühmtheit getroffen?

Hast du schon mal im Ausland gelebt?

Hast du Tattoos oder Piercings?

Magst du eher den Strand oder die Berge?

Magst du eher Filme im Kino oder gemütliche Filmabende zu Hause?

Spielst du ein Musikinstrument?

Was ist das Verrückteste, das du je gemacht hast?

Was ist dein Lieblingsbuch?

Was ist dein Lieblingsdessert?

Welche ist deine Lieblingsjahreszeit für Outdoor-Aktivitäten?

Was ist dein Lieblingsessen?

Was ist dein Lieblingsfilm?

Was ist dein Lieblingsgedicht?

Was ist dein Lieblingsgetränk?

Was war das Lustigste, das dir heute passiert ist?

Was ist dein Lieblingstier?

Was ist dein Lieblingswitz?

Was ist dein Lieblingsgericht zum Mittagessen?

Was ist dein Lieblingszitat?

Welches war das letzte lustige Video, das du gesehen hast?

Was ist dein Traumberuf?

Was war das Highlight deiner Woche?

Was ist deine größte Angst?

Was ist deine Lieblingsart, Zeit zu verbringen?

Was ist deine Lieblingsmusik?

Was machst du gerne in deiner Freizeit?

Was war das letzte Buch, das du gelesen hast?

Was war das letzte Konzert, das du besucht hast?

Woher kennst du den Gastgeber? (falls ihr auf einer Party seid)

Was war das peinlichste Erlebnis, das du je hattest?

Was war das Seltsamste, das du je gegessen hast?

Was war dein erster Job?

Was war dein Lieblingsfach in der Schule?

Was war dein Traumberuf als Kind?

Was war der beste Rat, den du je erhalten hast?

Welche Art von Filmen magst du am liebsten?

Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

Welche Hobbys hast du?

Welche ist deine Lieblingsfarbe?

Welche ist deine Lieblingsfernsehserie?

Welche ist deine Lieblingsjahreszeit?

Welche Sportarten magst du?

Welche Sprachen sprichst du?

Welche Superkraft hättest du gerne?

Welches Buch hast du zuletzt gelesen?

Welches ist dein Lieblingslied?

Welches ist deine Lieblingsmusikrichtung?

Welches ist deine Lieblingssportart?

Welches war das aufregendste Abenteuer, das du je erlebt hast?

Welches war das beste Konzert, das du je besucht hast?

Welches war das erste Album, das du je gekauft hast?

Welches war die erste DVD, die du je gekauft hast?

Welches war das letzte Buch, das du gelesen hast?

Welches war dein erstes Auto?

Welches war dein Lieblingsfach in der Schule?

Welches war dein Lieblingsurlaubsort?

Was kann man seinen Crush fragen?

Was ist deine Lieblingszutat beim Kochen?

Welches war das beste Geschenk, das du je erhalten hast?

Hast du schon mal etwas Gewagtes gemacht?

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung an einem regnerischen Tag?

Glaubst du an Karma?

Welches ist deine Lieblingsstadt?

Was ist dein Lieblingsort in deiner Heimatstadt?

Welches war dein erster Eindruck von mir?

Welches ist dein Lieblingszitat aus einem Film?

Was ist das Verrückteste, das du je gemacht hast?

Welches ist dein Lieblingskleidungsstück?

Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest?

Was ist dein größter Traum?

Hast du schon Urlaub für dieses Jahr geplant?

Welche ist deine Lieblingsjahreszeit zum Reisen?

Was ist das Romantischste, das dir je passiert ist?

Lustige und interessante Fragen zum Kennenlernen im Chat, bei Dates & Co.

Mit den Fragen seid ihr mit ausreichend Gesprächsmaterial zum Kennenlernen beim ersten Date, ersten Arbeitstag oder auf einer Hausparty gewappnet. Bei der Auswahl der Fragen solltet ihr etwas Feingefühl zeigen und den Gesprächspartner einschätzen. Fallt nicht direkt mit der „Tür ins Haus“ und überlegt, ob euer Gegenüber wirklich über das Thema sprechen möchte. Gerade Fragen zur Herkunft oder andere private Sachen sind möglicherweise für den Auftakt nicht ideal. Falls ihr euch schon etwas besser kennt oder einen anderen Ansatz zum Kennenlernen haben wollt, werft auch einen Blick in die besten „Wer würde eher“-Fragen.

