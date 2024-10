2-Euro-Münze ist Hunderte wert: Wer sie im Portemonnaie hat, sollte sie auf keinen Fall ausgeben

Zwei Euro oder doch viel mehr? Schaut in euer Portemonnaie und checkt eure 2-Euro-Münzen. Vielleicht sind auch eure Münzen viel mehr wert, als gedacht!

Bestimmte Münzen erzielen hohe Preise

Eine 1-Cent-Münze ist einen Cent wert, eine 2-Euro-Münze zwei Euro. Soweit so logisch. Aber das trifft nicht immer zu. Sammler geben für besondere Münzen, die aus einem bestimmten Prägungsjahr kommen, eine Fehlprägung sind oder selten in den Umlauf gebracht wurden, gerne ein Vermögen aus. So wurden beim Verkauf spezieller Euro-Münzen schon bis zu über 100.000 Euro ausgegeben.

Erasmus-Sondermünze kann wertvoll sein

Zum 35-jährigen Jubiläum der Einführung des Erasmus-Programms, welches Studierenden die Möglichkeit eines Stipendiums gibt, europaweit und darüber hinaus zu studieren oder ein Praktikum zu absolvieren, veröffentlichten die Euro-Staaten im Jahr 2022 – wie schon zuvor in einigen anderen Jahren – eine Erasmus-Sondermünze. Und diese kann echt einiges wert sein, wenn man die aktuellen Preise auf Ebay checkt.

Münzen aus bestimmten Staaten wertvoll

Wenn ihr die Preise, die für die Münzen auf Ebay verlangt beziehungsweise geboten werden, vergleicht, seht ihr, dass die Erasmus-Sondermünzen nicht aus jedem Staat gleich wertvoll sind.

Münzen, die in Deutschland geprägt wurden, sind auf dem Markt für knapp unter drei Euro erhältlich. Ganz anders sieht es bei kleineren Staaten aus, die die Münzen in viel geringerer Menge produzieren.

Dabei lässt sich insbesondere mit der Erasmus-Sondermünze aus Slovenien einiges an Geld machen. Dort wurden nur knapp 5000 Stück geprägt. Diese Münzen werden für bis zu 300 Euro verkauft, der Wert hat sich also verhundertfünfzigfacht.

Hier lohnt sich also durchaus ein kurzer Blick in eure Geldbörse, vielleicht entdeckt ihr diese Münze. Für die Variante aus Malta können immer noch um die 40 Euro erzielt werden, auch das kann sich lohnen!

