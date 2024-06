22 Feel-Good-Filme auf Netflix, Disney+ und Co.

Manchmal will man einfach abschalten, mit dem Wissen, dass am Ende alles gut wird. Mit dem passenden Feel-Good-Film ist ein Happy End garantiert. Wir haben euch eine Übersicht aller Wohlfühlfilme erstellt und verraten euch, wo ihr diese sehen könnt.

Wohlfühlfilme, oder auf Feel-Good-Filme, tun genau das, was sie versprechen: sie sorgen dafür, dass ihr euch am Ende von ihnen gut fühlt. In diesem Genre geht es hauptsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen, emotionale Hürden und vor allem um Menschlichkeit.

Oftmals begleitet ihr in den Filmen Charaktere, die vor einer Herausforderung oder einer Situation, die aussichtslos erscheint, stehen. Mit etwas Humor und einer positiven Einstellung meistern sie jedoch eben diese Hürden, bis einem Happy End nichts mehr im Wege steht.

Im Folgenden findet ihr eine Auswahl an Wohlfühlfimen, mit einer kurzen Beschreibung und dem Link zum jeweiligen Streaminganbieter.

Feel-Good-Filme auf Netflix

Ziemlich beste Freunde: In dem französischen Film wird die wahre Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem frisch entlassenen Häftling Driss und dem wohlhabenden und querschnittsgelähmten Phillippe erzählt. Lebensmut, Verantwortung und Vertrauen spielen dabei eine zentrale Rolle.

30 über Nacht: Die 13-jährige Jenna wünscht sich nichts mehr als 30, flirtend und erfolgreich zu sein. Ein magisches Pulver erfüllt ihr über Nacht den Wunsch und Jenna erfährt, dass nicht alles, was glänzt, auch Gold ist.

Forrest Gump: Die Lebensgeschichte eines jungen Mannes aus Alabama ist ein Klassiker der Feel-Good-Filme. Mit seiner unerschütterlichen Freundlichkeit und Naivität rutscht Forrest Gump immer wieder in das Zentrum bedeutender Weltereignisse – dabei will er nur seine große Liebe Jenny finden.

Matilda: Eine Familie über die man nur den Kopf schütteln kann und mittendrin ein junges Mädchen mit einem außergewöhnlichen Verstand und telekinetischen Fähigkeiten. An der Seite ihrer Lehrerin Miss Honey sucht Matilda einen Weg ihrer Familie zu entkommen.

My Big Fat Greek Wedding: Toula hat den Mann fürs Leben gefunden – dieser ist aber zum Schock ihrer Familie kein Grieche. Eine chaotische und bunte Hochzeit folgt den Konflikten einer traditionellen und überfürsorglichen Familie.

Prime Video: Wohlfühlfilme im Stream und zum Leihen

Der gute Will Hunting: Will Hunting versteckt seine mathematische Begabung und versteckt sich hinter der Rolle des Hausmeisters vom MIT. An seiner Seite hat der junge und etwas rebellische Mann gute Freunde und einen Therapeuten, die ihm dabei helfen, sich seiner Vergangenheit zu stellen.

School of Rock: Ein erfolgloser Rockmusiker wird Aushilfslehrer an einer Schule und entdeckt dabei das musikalische Talent seiner Schüler. Prompt wird eine geheime Rockband gegründet, die an einem Bandwettbewerb teilnehmen soll.

Terminal: Viktors Land existiert kurzerhand nicht mehr. Gestrandet am Flughafen JFK in New York City, versucht der frisch Heimatlose in den Terminals zu überleben – denn er darf diese nicht verlassen. Während seines Aufenthalts erlebt Viktor die Geschichten vieler Reisenden und Flughafenmitarbeiter, in der Hoffnung, sein eigenes Dilemma lösen zu können.

Das Streben nach Glück: Armut und Obdachlosigkeit begleiten den alleinerziehenden Vater Chris auf Schritt und Tritt, während er verzweifelt versucht als Verkäufer Erfolg zu haben. Gegenüber seinem Sohn versucht er gute Miene zu bewahren und sich seine Rückschläge nicht anmerken zu lassen.

Natürlich blond : Elle Woods wird von ihrem Freund verlassen, nachdem dieser an der Harvard-Universität aufgenommen wird. Hingegen aller Erwartungen folgt Elle ihm auf die renommierte Schule und beginnt ihr Jurastudium. Schon bald entdeckt sie ihre eigenen Fähigkeiten als angehende Anwältin und besiegt das Klischee, dem sie immer wieder ausgesetzt wird.

Die Truman Show: Seit seiner Geburt an wird Truman von versteckten Kameras begleitet, während er in einer nur für ihn gebauten Welt lebt. Doch hinter den Kulissen bilden sich Bewegungen, die Truman aus dieser fiktiven und für eine Show kreierten Welt befreien wollen.

Harry und Sally: Können Männer und Frauen nur Freunde sein? Harry und Sally sind da unterschiedlicher Meinung. Über die Jahre hinweg erkunden sie die Frage immer wieder aufs Neue und erleben die Höhen und Tiefen einer Beziehung.

Schlaflos in Seattle: Sam hat seine Frau verloren und versucht als alleinerziehender Vater für sich und seinen Sohn Jonah zu sorgen. Dieser hat seinen Vater aber bei einer Radiosendung als neuen Partner für Annie vorgeschlagen, die kurzerhand tausende Kilometer reist, um Sam kennenzulernen.

Kiss the Cook – So schmeckt das Leben: Vom Sternekoch zum Foodtruck-Inhaber – Carl hat nach einer schlechten Kritik alles verloren. Mit seinem Truck reist der Koch durch das Land und entdeckt dabei seine Passion für das Kochen wieder, kommt seiner Familie näher und lernt die Wichtigkeit der Selbstverwirklichung kennen.

Man lernt nie aus: Mehrere Jahrzehnte trennen den frischen Praktikanten Ben und seine Chefin Jules, denn Ben war noch bis vor kurzem in der Rente. Mit seiner Gelassenheit und Lebenserfahrung hilft er Jules in mehr als nur einer Weise, während er von der jungen Geschäftsfrau lernt, Neues zu erleben und sich von seinem Alter nicht abhalten zu lassen.

Green Book: Der Süden der USA im Jahr 1960 – kein besonders zuvorkommender Ort für afroamerikanische Menschen. Auch nicht für jene, die gefeierte Konzertpianisten sind. Don Shirley engagiert den weißen Fahrer Tony Lip, um ihn auf seiner Tournee zu begleiten. Gemeinsam erleben sie die Vorurteile und den Rassismus der Zeit.

Feel-Good-Filme im Stream auf Disney+

Der Marsianer: Zurückgelassen auf dem Mars, mit kaum einer Aussicht auf Rettung. Mark Watney muss herausfinden, wie er auf dem roten Planeten überleben soll. Isolation, und technische Schwierigkeiten machen es dem Botaniker nicht leicht, doch er gibt die Hoffnung nicht auf, seinen Weg zurück zur Erde zu finden.

Little Miss Sunshine: Olive und ihre Familie reisen mit ihrem gelben Bus nach Kalifornien, um an einem Schönheitswettbewerb für Kinder teilzunehmen. Doch woher kommt wahre Schönheit? Die Familie überwindet zahlreiche Hindernisse auf ihrer Reise und erfährt, wie wichtig der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung untereinander ist.

Der fantastische Mr. Fox: Drei gierige Bauern gefährden das Leben von Mr. Fox, seiner Familie und seiner Freunde. Doch der abenteuerlustige Fuchs tut alles, um seine Gemeinde zu schützen und ihnen ein besseres Leben zu bieten.

Die fabelhafte Welt der Amélie : In sich gekehrt und mit ihren eigenen Fantasien beschäftigt, zieht das Leben an Amélie vorbei – bis sie sich dafür entscheidet, von nun an in das Leben der Anderen einzugreifen. Eine kleine gute Tat nach der anderen führt sie zu ihrem eigenen Glück.

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty : Raus aus der kleinen Kammer, in der Walter Mitty arbeitet, in die große weite Welt, um ein verlorenes Foto zu finden. Walter stellt sich dabei seinen eigenen Ängsten und stürzt sich immer mehr in ein Leben, was er zuvor nur auf Bildern gesehen hat.

Mrs. Doubtfire: Daniel Hillard verwandelt sich in die Haushälterin Mrs. Doubtfire, um sich von seiner Ex-Frau anstellen zu lassen und so seine Kinder öfter zu sehen. Durch Mrs. Doubtfire lernt der Schauspieler mehr über sich selbst und das Vatersein, aber auch über Ehrlichkeit und Familienzusammenhalt.

Ob es einer unserer Feel-Good-Filme in die Liste der besten Filme aller Zeiten geschafft hat? Seht selbst:

