„7 vs. Wild“ geht in Staffel 3. Die neuen Folgen mit Fritz Meinecke werden zum Start aber nicht auf YouTube, sondern zuerst bei einem Partner veröffentlicht.

Das beliebte YouTube-Format „7 vs. Wild“ erhält eine Staffel 3. Und das obwohl Fritz Meinecke, auf dessen Kanal die ersten beiden Staffeln zu sehen waren, eine Fortsetzung im vergangenen Jahr dementierte. Mitte April folgte dann die Überraschung und der Abenteurer gab offiziell bekannt, dass Staffel 3 von „7 vs. Wild“ noch 2023 kommen wird. Seitdem wurden diverse Informationen veröffentlicht, von den Teilnehmer*innen über die Regeln bis hin zur Location war alles dabei. In einem Q&A mit dem Titel „7 vs. Wild – Wieso es eine Staffel 3 gibt, Waldbrände & Lebensgefahr“ folgte Ende Juni schließlich die Information: „7 vs. Wild“ Staffel 3 wird nicht zuerst auf YouTube ausgestrahlt werden. Stattdessen wird der neue Partner von Fritz Meineckes Team, Amazon Freevee, die neuen Folgen vorab veröffentlichen, bevor sie schließlich auf YouTube laufen.

Wie gefährlich wird „7 vs. Wild“ Staffel 3 wirklich? Fritz Meinecke gibt im Video einen Einblick.

Wo kann man „7 vs. Wild“ anschauen? Amazon arbeitet mit Fritz Meinecke zusammen

In dem Q&A zu „7 vs. Wild“ Staffel 3 gab Fritz Meinecke bekannt, dass er und seine Partner Johannes Hovekamp und Max Kovacs einen Deal mit Amazon Freevee gemacht haben. Diese Partnerschaft sei der Grund dafür, dass überhaupt eine Staffel 3 von „7 vs. Wild“ entstehen wird. Am Ende von Staffel 2 sei dem Team klar geworden, dass man an seine Grenzen gestoßen sei, weshalb man sich zunächst gegen Staffel 3 entschied. Daraufhin soll sich Amazon Freevee, der kostenlose, werbefinanzierte Streamingdienst des Versandgiganten, gemeldet haben. Eine Kooperation entstand, an deren Ende sich Freevee das Recht sicherte, die neuen Folgen vorab zu zeigen, bevor sie auf YouTube veröffentlicht werden.

Wann erscheinen die „7 vs. Wild“-Folgen auf Amazon Freevee?

Laut Pressemeldung sollen dienstags und freitags neue Folgen auf Amazon Freevee erscheinen. Einen genauen Starttermin gibt es aktuell allerdings noch nicht. Unklar ist auch noch, wie viel Vorlauf der Streamingdienst vor YouTube erhalten wird. Die ersten beiden Staffeln von „7 vs. Wild“ sollen im Sommer 2023 zur Einstimmung auf Staffel 3 auf Amazon Freevee veröffentlicht werden.