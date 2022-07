Autofahren ist aktuell sehr teuer. Da lohnt es sich oft, nach Alternativen zu schauen, um die täglichen Besorgungen günstiger erledigen zu können. E-Bikes sind dafür perfekt und Aldi verkauft bald ein besonderes Modell, mit dem ihr richtig viel mitnehmen könnt.

Aldi verkauft E-Bike günstiger, das ordentlich Gewicht tragen kann

Seitdem die Kraftstoffpreise so in die Höhe geschossen sind, muss jeder genau überlegen, ob sich die Fahrt mit dem Auto noch lohnt. Besonders zum Einkaufen wählt man aus Bequemlichkeit immer noch das Auto. Außerdem kann man auf dem Fahrrad nicht so viel mitnehmen. Genau dafür hat Aldi die Lösung. Ab dem 14. Juli 2022 wird nämlich ein E-Bike beim Discounter verkauft, das ordentlich Last tragen kann und eine zusätzliche Ablagefläche besitzt. Das alles gibt es für nur 1.099 Euro (bei Aldi anschauen).

Der Verkauf findet über den Onlineshop von Aldi statt, sodass alle zugreifen können. Es fallen keine Versandkosten an und es gibt verschiedene Farben und Ausführungen für Damen und Herren. Mit einem maximalen Gesamtgewicht von 150 kg können also nicht nur schwere Fahrer transportiert werden, sondern auch noch zusätzliches Gepäck oder Einkäufe. Bei anderen Händlern wie Lidl müsst ihr an die 1.400 Euro dafür bezahlen (bei Lidl anschauen).

Ihr könnt an einem E-Bike sogar einen kleinen Wohnwagen anschließen:

Was taugt das E-Bike von Aldi?

Das Alu-Elektro-City-Bike von Llobe, welches bei Aldi verkauft wird, eignet sich perfekt für den Alltag. Durch den Gepäckträger und die Auflagemöglichkeit vorn könnt ihr ordentlich was mitnehmen. Selbst eine Getränkekiste dürfte vorne gut gesichert einfach transportiert werden können. Aldi gibt die Reichweite mit 80 bis 90 km an. Da kommt es dann auf die Unterstützung an, die ihr nutzt, um voranzukommen. Das E-Bike besitzt einen 250-Watt-Motor an der Front, Felgenbremsen und eine komplette Beleuchtung. Zudem ist eine Schiebehilfe integriert, sodass ihr auch dabei Unterstützung bekommt.

Insgesamt ist das Aldi-E-Bike nicht zu teuer und bietet im Vergleich zu einem normalen Modell viele Vorteile, da ihr einfach mehr transportieren könnt. Es eignet sich perfekt zum Einkaufen oder einfach mal, um zum See zu fahren. Ihr müsst dann keinen Rucksack tragen, sondern könnt einfach alles am Fahrrad montieren. Bei meinem nächsten Fahrrad werde ich auf diese Eigenschaften viel mehr achten, damit ich mein Auto so oft wie möglich überflüssig mache.