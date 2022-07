Der Prime Day 2022 bei Amazon geht in die heiße Phase. Nur noch wenige könnt ihr euch Rabatte von bis zu 70 Prozent sichern. Doch welche Angebote lohnen sich wirklich? Wir haben uns die Deals ganz genau angesehen, Preise verglichen und listen nur die besten Schnäppchen – ständig aktualisiert.

Prime Day 2022: Die heißesten Amazon-Deals im Überblick

Der Amazon Prime Day findet dieses Jahr vom 12. bis einschließlich 13. Juli 2022 statt. Während der 48-stündgen Rabattschlacht haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, die besten Amazon-Schnäppchen des Jahres abzugreifen. Beachtet, dass die Deal-Preise nur für eingeloggte Kunden sichtbar sind. Amazon Prime könnt ihr 30 Tage kostenlos testen. Das sind die aktuellen Highlight-Angebote an Tag 2:

Lenovo IdeaPad 3i Laptop Statt 379 Euro: Günstiges Allrounder-Notebook mit 15,6 Zoll Full-HD-Display, Intel Celeron N4020, 4 GB RAM, 128 GB SSD und Windows 11 Home S. Inkl. 12-monatigem Abo Microsoft 365 Single. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:24 Uhr

Fire TV Stick 4K Max Statt 64,99 Euro: Leistungsstärkster 4K-Streaming-Stick, bis zu 40 Prozent schneller als der normale Fire TV Stick 4K. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:10 Uhr

Xiaomi Smart Band 7 Statt 49 Euro: Günstiger Fitnesstracker mit 1,62 AMOLED-Display, 120 Workout-Modi, Aufzeichnung der Herzfrequenz und des Kalorienverbrauchs, 5 ATM Wasserdichte und bis zu 14 Tage Akku-Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:01 Uhr

Google Pixel 6 + Pixel Buds A Statt 611,99 Euro: Pixel-Power im Doppelpack – beliebtes Google-Smartphone mit guter Kamera und Software + kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Google Assistant. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:46 Uhr

Fire HD 8 Plus-Tablet Statt 119,99 Euro: Günstiges Einsteiger-Tablet mit 8-Zoll-Display in HD-Auflösung, Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicher (erweiterbar). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:51 Uhr

Samsung T7 Portable SSD 1 TB Statt 122,13 Euro: Schlanke externe Festplatten mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s in Aluminium-Gehäuse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:43 Uhr

Flexispot Basic Plus Statt 299 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit Ladebuchsen, Tischplatte mit 2-Fach-Teleskop, Sitz- und Stehpult inkl. Memory-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:40 Uhr

LG 55NANO809PA TV (55 Zoll) Statt 610,63 Euro: 4K NanoCell-Fernseher mit HDR10 Pro, HLG, 60 Hz, 4x HDMI 2.0. Modelljahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:36 Uhr

Bosch Optimum MUM9D33S11 Küchenmaschine Statt 475 Euro: KitchenAid-Alternative von Bosch mit 5,5 L Edelstahl-Schüssel, Planetenrührwerk, Profi-Knethaken, Schlag-/Silikonbesen, 7 Arbeitsstufen, Durchlaufschnitzler, 3 Scheiben und 1.300 W. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:07 Uhr

Worx Landroid S WR130E Mähroboter Statt 534 Euro: Selbstfahrender Akkurasenmäher für kleine Gärten bis 300 qm zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:04 Uhr

GoPro Hero 8 Black Bundle Statt 379,99 Euro: Action-Cam-Paket bestehend aus Hero 8 Black Kamera, Ersatz-Akku, Schutzgehäuse und Tragetasche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:59 Uhr

Asus Chromebook Flip (C433) Statt 509 Euro: Schlankes sowie leichtes Convertible mit 14 Zoll Full-HD-Touch-Display, Intel Core i5, 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Inkl. USB-C-Ladefunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:13 Uhr

Tineco Smart kabelloser Bodenreiniger Statt 399 Euro: Leistungsstarker sowie leiser 3-in-1 Nass-Trocken-Sauger mit Selbstreinigung, LED-Anzeige und App-Steuerung. Coupon aktivieren, um auf den Deal-Preis zu kommen! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 13:58 Uhr

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Statt 250,96 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer im Over-Ear-Design mit integriertem Mikrofon und Alexa-Sprachsteuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Enders Gasgrill Urban Statt 173,64 Euro: Kompakter Tischgrill mit 2 Brennern, Grill-Thermometer, Grillen-, Kochen- und Backen Funktion. Perfekt für Balkon, Terrasse und Camping. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 13:38 Uhr

EVGA GeForce RTX 2060 Statt 299 Euro: Bestseller-Grafikkarte mit 6 GB VRAM zum erschwinglichen Preis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 13:28 Uhr

AVM FRITZ!Box 7590 AX Statt 239 Euro: Wi-Fi 6 Router mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz), bis zu 300 MBit/s mit VDSL-Supervectoring 35b. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 13:04 Uhr

Lenovo Legion Tower 5 Gaming-PC Statt 1.799 Euro: Desktop-PC mit AMD Ryzen 7 5800, 16 GB RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3070, Windows 11 Home, inkl. Premium Care und Tastatur + Maus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:58 Uhr

Netatmo Smarte Wetterstation Statt 99,22 Euro: Smarte Wetterstation mit Innen-/Außensensor. Messung in Echzeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Lärmpegel und Luftdruck. Inkl. Warnmeldungen, Analyse und Vorhersagen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 12:34 Uhr

LG UltraGear Monitor 27GN800-B Statt 231,08 Euro: Gaming-Monitor mit QHD-IPS-Display, HDR10, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, Bildwiederholrate von 144 Hz und 1ms Reaktionszeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:43 Uhr

Samsung Galaxy M32 Smartphone Statt 245,60 Euro: Android-Handy mit 6,4 Zoll AMOLED-Display, Octa-Core-Prozessor, 6 GB RAM, 128 GB Speicher, 64 MP Quad-Kamera und großem 5.000-mAh-Akku zum absoluten Bestpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:31 Uhr

Bose Solo 5 Soundbar Statt 214,42 Euro: Einfach zu installierende Bluetooth-Soundbar mit ausgewogenem Klang und starkem Bass. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:15 Uhr

Amazon-Geräte & -Dienste zu Tiefstpreisen am Prime Day

Neben den oben genannten Top-Deals könnt ihr am Prime Day weitere Amazon-Devices günstig wie nie ergattern sowie euch exklusive Prämien sichern:

Echo Dot (4. Generation) Statt 59,99 Euro: Smarter Lautsprecher mit Alexa so günstig wie nie zuvor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 07:49 Uhr

Kindle Paperwhite (8 GB) Statt 129,99 Euro: E-Book-Reader mit 6,8-Zoll-Display (17,3 cm) und verstellbarer Farbtemperatur. Inklusive 3 Monaten Kindle Unlimited im Wert von 29,97 Euro! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Fire TV Stick 4K Statt 59,99 Euro: 4K-Streaming-Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (inkl. TV-Steuerungstasten) zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:17 Uhr

Die neuen Echo Buds (2. Gen.) Statt 119,99 Euro: Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:28 Uhr

Grundig Vision 7 Fire TV (43 Zoll) Statt 358,78 Euro: Perfekter Zweitfernseher für TV- und Video-Streaming mit Prime Video, Netflix, YouTube und Co. Inkl. Alexa-Sprachsteuerung und HDR. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 09:28 Uhr

Weitere Schnäppchen am Prime Day 2022

Außerdem hat Amazon am Prime Day 2022 noch viele weitere Angebote aus allen Kategorien in petto, die weiterhin gültig sind. Das sind die in unseren Augen besten Schnäppchen:

Smartphones, Tablets & Wearables

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone Statt 696,64 Euro: Leistungsstarkes Top-Smartphone mit 6,7 Zoll AMOLED-Display (120 Hz), Snapdragon-888-Prozessor, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, 8K-Videoaufnahmen und 4K@120fps Zeitlupe möglich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 08:20 Uhr

Microsoft Surface Go 3 Statt 422,62 Euro: 10 Zoll 2-in-1 Tablet mit Intel Pentium Gold Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD und Windows 11 Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:25 Uhr

Microsoft Surface Pro 8 Statt 1.179 Euro UVP: 13 Zoll 2-in-1-Tablet mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB SSD und Windows 11 Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:25 Uhr

Lenovo Tab P11 Statt 229 Euro: Schickes Android-Tablet mit 11 Zoll 2K-Display, Snapdragon-662-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und 7.500-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:20 Uhr

Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Statt 159 Euro: Android-Tablet mit 10,5 Zoll TFT-Display, vier Lautsprechern, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher und 7.040 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:20 Uhr

Samsung Galaxy Tab S7 FE Statt 422 Euro: Android-Tablet mit 12,4-Zoll-Display, 64 GB internem Speicher, 4 GB RAM – inklusive S-Pen. Günstig wie nie zuvor! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:53 Uhr

Apple iPhone 11 (64 GB) Statt 498 Euro: iOS-Smartphone mit 6,1 Zoll Liquid Retina HD LCD-Display, 12-MP-Zwei-Kamera-System, Face ID und A13 Bionic Chip zum aktuell günstigsten Online-Preis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:20 Uhr

Samsung Galaxy A13 Smartphone Statt 189 Euro: Günstiges Android-Handy mit 6,6 Zoll TFT-Display, Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, 50 MP Quad-Kamera und großem 5.000-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:08 Uhr

Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone Statt 176,93 Euro: Günstiges Mittelklasse-Handy mit 6,43 Zoll AMOLED-Display mit 90 Hz, Snapdragon-680-Prozessor, 4 GB RAM, 64 GB Speicher, 50 MP Quad-Kamera und großem 5.000-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:39 Uhr

Xiaomi Poco X4 Pro 5G Smartphone Statt 349,99 Euro: 5G-Handy mit 6,67 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, Snapdragon-695-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 108 MP Triple-Kamera und großem 5.000-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:28 Uhr

Apple Watch Series 7 (GPS, 45 mm) Statt 409 Euro: Aktuelle Smartwatch von Apple mit GPS, Always-On Retina Display, Sauerstoffgehalt-, Herzfrequenz und EKG-Messung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:19 Uhr

Fitbit Versa 3 Fitness-Smartwatch Statt 142,85 Euro: Gesundheits- und Fitness-Smartwatch mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft, GPS, Tagesform-Index und bis zu 6 Tagen Akku-Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Fitbit Charge 5 Aktivitäts-Tracker Statt 121,84 Euro: Fitness-Tracker mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft, bis zu 7 Tagen Akkulaufzeit und Tagesform-Index. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:53 Uhr

Speicher, PC & Gaming

HyperX Cloud II Wireless Statt 126,86 Euro: Sehr beliebtes kabelloses Gaming-Headset für PC, PS4, PS5 mit bis zu 30 Stunden Akku-Laufzeit, 7.1 Surround-Sound, abnehmbarem Mikrofon und Geräuschunterdrückung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:29 Uhr

Mario Strikers: Battle League Football [Nintendo Switch] Statt 49,99 Euro: Launiges Fußball-Spiel mit Mario, Luigi, Yoshi, Bowser, Peach und den anderen Nintendo-Stars zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:07 Uhr

Acer Chromebook 14 Zoll (CB314-1H-C2KX) Statt 299 Euro: Extrem günstiger Laptop mit 14 Zoll Full-HD-Display, bis zu 12,5 Stunden Akku-Laufzeit, 4 GB RAM und 64 GB eMMC. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

HP Laptop mit 17,3 Zoll Statt 496,86 Euro: Allrounder-Notebook mit Full-HD-Display, i3-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Schnellladefunktion und Windows 11 Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 13:47 Uhr

DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5 ] Statt 69,99 Euro UVP: Kabelloser Original-Controller von Sony mit haptischem Feedback, dynamisch-adaptivem Trigger und integriertem Mikrofon. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:07 Uhr

Acer Nitro VG270 Statt 149 Euro: Günstiger Gaming-Monitor mit 27 Zoll, Full-HD-Auflösung, 75 Hz und 1ms Reaktionszeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 09:09 Uhr

Microsoft 365 Family Statt 67,22 Euro: Office-Paket mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook für 12 Monate und bis zu 6 Personen für PC, Mac und Mobilgeräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:28 Uhr

SanDisk Extreme 2 TB Portable SSD Statt 411,99 Euro UVP: Tragbare NVMe-SSD mit USB-C, bis zu 1.050 MB/s Lesegeschwindigkeit sowie 1.000 MB/s Schreibgeschwindigkeit, wasser- und staubbeständig. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:32 Uhr

WD_BLACK SN850 2 TB Statt 249,90 Euro: NVMe-SSD der 4. PCI-Express-Generation (Lesen 7.000 MB/s, Schreiben 5.100 MB/s) günstig wie nie zuvor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:32 Uhr

SanDisk Ultra microSDXC 400 GB Statt 44 Euro: Speicherkarte für Mobilgeräte aller Art inkl. Adapter. Lesegeschwindigkeit von bis zu 120 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 12:11 Uhr

Crucial MX500 2 TB interne SSD Statt 162,76 Euro: Interne SSD mit 2,5 Zoll Formfaktor und Lese/Schreibvorgänge mit bis zu 560/510 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:32 Uhr

WD Elements Desktop externe Festplatte 12 TB Statt 218,93 Euro: Große externe Festplatte mit USB 3.0 und USB 2.0 in robustem Gehäuse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 11:32 Uhr

TV & Audio

Samsung The Frame QLED 4K TV 55 Zoll Statt 649 Euro: 4K-TV mit 55 Zoll, mattes QLED-Display. Ultraschlankes Design im Bilderrahmen-Look. Zeigt Kunstwerke, wenn nicht in Benutzung. HDMI 2.1 und 120 Hz, Modelljahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 12:18 Uhr

LG C17 65 Zoll OLED-Fernseher Statt 2.799 Euro UVP: OLED-TV der Premium-Klasse mit HDR, 120 Hz, 4x HDMI 2.1, Twin Triple Tuner, webOS 6.0, Google Assistant, Amazon Alexa und Apple AirPlay 2 – inkl. Magic Remote-Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 08:30 Uhr

Samsung Crystal UHD 4K TV 55 Zoll Statt 445,37 Euro: Günstiger Samsung-Smart-TV mit 4K-Auflösung und HDR. Modelljahr 2021. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 09:24 Uhr

Samsung „The Freestyle“ (SP-LSP3BLAXXE) Statt 699 Euro. Portabler Beamer mit Akku und Anschlussvielfalt. Auto-Perspektivkorrektur, neigbar, auch für Projektion an Zimmerdecke geeignet, smartes Betriebssystem inkl. Apps. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:24 Uhr

Viewsonic PX701 4K-Beamer Statt 855,65 Euro: Heimkino DLP Beamer mit 4K-Auflösung, 3.200 ANSI Lumen, 2x HDMI, 10 Watt Lautsprechern, 1.1x optischem Zoom und HDR. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:18 Uhr

Bose SoundLink Color II Statt 108,99 Euro: Kompakter sowie robuster Bluetooth-Lautsprecher mit bis zu 8 Stunden Akku-Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:39 Uhr

JBL Flip 5 Bluetooth-Box Statt 94,58 Euro: Wasserdichter, portabler Lautsprecher mit bis zu 12 Stunden Akku-Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Bose QuietComfort Earbuds Statt 184,87 Euro: Bluetoth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, Berührungssteuerung, Mikrofonen mit Rauschunterdrückung und bis zu 6 Stunden Akku-Laufzeit mit einer Ladung. Inkl. Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 08:07 Uhr

JBL Tune 125 TWS In-Ear Bluetooth-Kopfhörer Statt 129 Euro: Kabellose Kopfhörer mit integriertem Mikrofon und bis zu 8 Stunden Laufzeit mit nur einer Akku-Ladung – inkl. Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:58 Uhr

Sony WH-1000XM4 Over-Ear-Kopfhörer Statt 259,99 Euro. Kabellose Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer, Top-Geräuschreduzierung, lange Akkulaufzeit. Kompatibel mit Android und iOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Beats Studio 3 Over-Ear-Kopfhörer Statt 349,95 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise-Cancelling, Apple W1 Chip und 22 Stunden Akku-Laufzeit – kompatibel mit iOS und Android. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:58 Uhr

Haushalt, Netzwerk & Mobility

PS1800 Park Micro vollautomatische Parkscheibe Statt 21,99 Euro: Kompakte digitale Parkuhr mit Batterie und Montage-Zubehör. Extrem beliebter Amazon-Bestseller. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 09:15 Uhr

Philips 2200 Serie EP2220/10 Statt 250,99 Euro: Kaffeevollautomat mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Inkl. Milchaufschäumer, 2-Tassen-Funktion, Herausnehmbarer Brühgruppe und Heißwasserfunktion. Leicht zu reinigen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 08:51 Uhr

Comfee Mobiles Klimagerät Statt 234,80 €: Bestseller-Klimagerät zum Kühlen, Ventilieren und Entfeuchten von Räumen bis 33㎡. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 16:44 Uhr

tado° Heizkörperthermostat Starter Kit Statt 219,99 Euro: Wifi Starter Kit V3+, inkl. 2x Thermostat. Digitale Heizungssteuerung per App, kompatibel mit Alexa, Siri und Google Assistant. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:30 Uhr

OOONO CO-Driver NO1 Statt 49,95 Euro: Co-Pilot, der vor Blitzern und Gefahren im Straßenverkehr warnt – in Echtzeit! Automatisch aktiv nach Verbindung zum Smartphone über Bluetooth, Daten von Blitzer.de. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:38 Uhr

Philips SpeedPro kabelloser Staubsauger Statt 160 Euro: 2-in-1-Gerät (Staubsauger und Handstaubsauger) mit bis zu 30 Minuten Laufzeit und 180-Grad-Saugdüse. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:16 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 6000 Statt 193,94 Euro: WiFi-6-Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2,4 GHz (bis zu 1.200 MBit/s) und 2,5-Gigabit-LAN. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:58 Uhr

Philips Essential Airfryer (HD9252/90) Statt 107,55 Euro: Fritteuse ohne Öl, sondern mit Heißlufttechnologie, Rezepte-App, Touchscreen, 4,1 Liter Fassungsvermögen und 0,8-kg-Korb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:36 Uhr

Oral-B Pro 3 3500 Statt 45,99 Euro: Elektrische Zahnbürste mit 3 Putzmodi und Andruckkontrolle, inkl. Reiseetui. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:24 Uhr

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 Statt 69,99 Euro: Elektrische Schallzahnbürste mit 3 Putz-Modi: „Clean“ (Reinigung), „White“ (Whitening), „Gum Care“ (Zahnfleisch). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 07:54 Uhr

De'Longhi Magnifica S Kaffeevollautomat Statt 288,87 Euro: Extrem beliebter Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, Espresso-Direktwahltasten und Drehregler, 2-Tassen-Funktion, 1,8 Liter Wassertank. Leicht zu reinigen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:26 Uhr

Jackery Solargenerator 500 Statt 945,99 Euro: Kombi bestehend aus 1x 518 Wh tragbarer Powerstation und 1x 100 W Solarpanel. Mobile Stromversorgung mit LCD-Anzeige für Urlaub auf dem Campingplatz, Outdoor-Abenteuer und Notfälle. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 06:31 Uhr

Roborock S7 MaxV Saug- & Wischroboter Statt 678,52 Euro: Leistungsstarker Roboterstaubsauger mit Wischfunktion, 5100 Pa Saugstärke, Hindernisvermeidung, 180 min Akkulaufzeit, Ultraschall-Wischsystem und App-/Sprachsteuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:22 Uhr

DJI Mini 2 Fly More Combo (EU) Statt 629 Euro: Beliebte 4K-Video-Drohne mit Zubehör und Schutzpaket zum absoluten Tiefstpreis. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Gardena Sileno City 300 Mähroboter Statt 699 Euro: Mähroboter bis 300 m² Rasenfläche, Bluetooth-App bedienbar, Schnitthöhe 20 - 50 mm, LCD Display, Diebstahlschutz, inkl. Begrenzungskabel, Haken und Verbinder. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Bosch Professional 12V System Akkuschrauber Statt 129 Euro: Bestseller-Akkuschrauber inkl. 2x 2,0 Akku + Ladegerät und 39tlg.-Zubehör-Set, mit Tasche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 03:23 Uhr

SodaStream Wassersprudler Duo Statt 199 Euro UVP: Wassersprudler-Set bestehend aus 1x CO2-Zylinder, 2x 1L Glasflasche und 2x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 14:26 Uhr

Weitere Prime-Day-Highlights aus allen Kategorien & Konter-Angebote

Prime Day: Was ist das und wer darf mitmachen?

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Prime Day ein exklusives Schnäppchenfest, bei dem nicht alle Amazon-Kunden Zugriff auf die Angebote haben, sondern ausschließlich Prime-Mitglieder. Prime kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro im Monat und bietet viele weitere Vorzüge. Treue Amazon-Kunden besitzen ohnehin schon Prime und wer sich unsicher ist, kann den Service 30 Tage gratis testen.

Tipp: Startet den kostenlosen Probemonat kurz vor dem Prime Day, um alle Vorteile des Events mitzunehmen. So habt ihr beispielsweise 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote, was vor allem am Prime Day das Zünglein an der Waage sein kann. Falls euch Prime nicht zusagt, könnt ihr die Mitgliedschaft in eurem Amazon-Account mit nur wenigen Klicks wieder kündigen.

So holt ihr alles aus Amazon Prime raus:

Wie bereite ich mich optimal auf den Prime Day 2022 vor?

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Prime-Mitglieder sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Prime Day günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe auch sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über (Amazon-) Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Prime Day gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.

