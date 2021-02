Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr jetzt beim Kauf eines Samsung-Produkts die Mehrwertsteuer geschenkt. Ihr könnt euch also Galaxy-Smartphones und Wearables zu Top-Preisen sichern. Wir zeigen euch die Highlights der Aktion. Da die Angebote nur noch heute verfügbar sind, solltet ihr mit dem Kauf nicht mehr lange warten.

„Galaxy Week“ bei MediaMarkt & Saturn: Samsung-Artikel zu Top-Preisen

Die Mehrwertsteuer-Aktion für Samsung-Produkte findet sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn statt. Bis einschließlich Freitag, den 19. Februar 2021, bekommt ihr auf ausgewählte Smartphones, Galaxy-Watch-3-Modelle, Tablets, Galaxy-Buds-Live-Kopfhörer und Speicherkarten von Samsung die Mehrwertsteuer erlassen. Effektiv liegt der Rabatt auf den Kaufpreis bei 15,96 Prozent.

Samsung-Handys zum Top-Preis: Diese Angebote lohnen sich

Hier verraten wir euch, bei welchen Galaxy-Smartphones ihr aktuell bei MediaMarkt und Saturn so richtig sparen könnt. Tipp: Meldet euch vorher für den Newsletter von MediaMarkt oder Saturn an und bekommt so zusätzlich 10 Euro Rabatt auf den Kauf (100 Euro Mindestbestellwert).

Samsung Galaxy: Top-Smartphones der S-Reihe

SAMSUNG Galaxy S20 128 GB Cosmic Grey Dual SIM

SAMSUNG Galaxy S10 128 GB Prism Black Dual SIM

SAMSUNG Galaxy S10+ 128 GB Ceramic Black Dual SIM

Samsung Galaxy: Top-Smartphones der Note-Reihe

Samsung Galaxy Note 20

SAMSUNG Galaxy Note10 256 GB Aurora Black Dual SIM

Samsung Galaxy: Mittelklasse-Smartphones der A-Reihe

SAMSUNG Galaxy A51 128 GB Prism Crush Blue Dual SIM

Samsung Galaxy A41 für 175,56 Euro bei MediaMarkt – und Saturn (statt 208,92 Euro) – Mit Newsletter-Gutschein könnt ihr den Preis für das Galaxy A41 sogar unter 200 Euro drücken.

SAMSUNG Galaxy A41 64 GB Blue Dual SIM

SAMSUNG Galaxy A71 128 GB Prism Crush Black Dual SIM

SAMSUNG Galaxy A21s 32 GB Blue Dual SIM

Samsung Galaxy Buds Live zum Bestpreis

Samsung Galaxy Buds Live für 102,94 Euro bei MediaMarkt – und Saturn (statt 129 Euro) – Mit Newsletter-Gutschein könnt ihr den Preis auf unter 100 Euro drücken, so günstig gab es die neuen True Wireless Kopfhörer von Samsung noch nie!

SAMSUNG SM-R180 Galaxy Buds Live, In-ear True Wireless Kopfhörer Bluetooth Weiß

Hinweis: Der Artikel wird während des Aktionszeitraums immer wieder aktualisiert. Artikel die ausverkauft sind, werden gestrichen. Falls wieder etwas auf Lager ist, neue Artikel hinzugefügt. Schaut also gerne immer wieder rein, um ein gutes Schnäppchen machen zu können.