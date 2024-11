Aniflix legal: Dürft ihr hier bedenkenfrei Animes schauen?

Streaming-Anbieter für Animes sind immer mehr gefragt. Doch wie steht es um Aniflix? Handelt es sich um ein legales Anime-Portal oder solltet ihr die Finger davon lassen?

Was bietet Aniflix an?

Aniflix ist ein kostenloser Anime-Streamingdienst, der euch Filme und Serien ohne Anmeldung zeigt. Wo ihr ansonsten für die Inanspruchnahme von gestreamten Inhalten zahlen müsst, ist das natürlich gerne gesehen. Doch ist das Anime-Portal auch wirklich legal? Wir verraten es euch.

Aniflix ist illegal!

Wer Animes liebt, kennt die großen Plattformen wie Crunchyroll, Amazon Prime oder Netflix. Aufgrund der nach wie vor steigenden Beliebtheit nimmt auch das Angebot an Anime-Serien und -Filmen immer weiter zu. Wie schaut es aber bei der Plattform Aniflix aus? Die einfache Antwort: Aniflix ist eine illegale Plattform, da die Anbieter ganz klar nicht die Lizenzen für die Serien und Filme besitzen, die dort kostenfrei geschaut werden können. Macht also einen Bogen um diesen Anbieter, denn selbst das Streamen ist verboten. So lautet übrigens auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom April 2017: Streams sind keine rechtliche Grauzone mehr. Wer hier streamt, macht sich strafbar.

Aniflix: Auch das Streamen ist verboten

Die Plattform Aniflix handelt nicht rechtens. Ebenso machen sich alle Nutzer strafbar, denn schon länger ist es verboten, illegale Inhalte zu streamen. Bußgelder in Höhe von bis zu 150 Euro können dementsprechend die Folge für alle sein, die das rechtswidrige Anime-Portal nutzen. Zuletzt hat die Nutzung eines Portals wie Aniflix maßgeblichen Einfluss auf die gesamte Anime-Industrie. Extrem hohe finanzielle Schäden entstehen durch das Streamen illegal zur Verfügung gestellter Anime-Inhalte. Deswegen solltet ihr alle Plattformen noch einmal auf ihre Legalität untersuchen, die ihr nutzt.

Übrigens: Sollte euch die Werbung einer Streaming-Plattform merkwürdig erscheinen, weist dies zusätzlich auf eine illegale Webseite hin. Zudem bergen solche Werbemittel des Öfteren gefährliche Viren.

Legale Plattformen im Überblick

Mittlerweile ist das Angebot an Animes sehr hoch bei den Streaming-Anbietern. Welche sich besonders lohnen und wie teuer ihre Basis-Abonnements sind, zeigen wir euch in einer kleinen Liste:

Crunchyroll: ab 6,99 Euro pro Monat

Netflix: ab 7,99 Euro pro Monat



Amazon Prime Video: ab 7,99 Euro pro Monat



Tiefergehend könnt ihr euch in unserem Streamingdienste-Vergleich informieren. Aniflix ist jedenfalls besser zu meiden.

