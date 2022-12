Bei den Hintermännern der Telefonnummer 069244375048 handelt es sich offensichtlich um die gleichen Kriminellen, über die wir kürzlich schon berichtet haben. Lediglich die Endziffer wurde geändert, um mit der Masche weiterzumachen. Wir erklären, warum ihr diese Anrufe nicht annehmen solltet.

Vor ein paar Tagen haben wir über die Rufnummer 069244375049 berichtet. Jetzt steht am Ende statt der 9 die 8 und die gleichen Belästigungen erfolgen nun durch die Nummer 069244375048. Es ist nicht sicher, ob es sich dabei nur um Faulheit handelt und die Telefonnummer bloß durch Call-ID-Spoofing gefälscht wird. Möglicherweise lohnt sich aber eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur, die dann die Nummer sperren kann.

Bei der Nummer 069244375048 kann Leichtgläubigkeit extrem teuer werden

Die Anrufer melden sich als euer Stromanbieter oder mit Phantasienamen wie „ Energiezentrale “ oder „ Hauptstelle für Energieversorger “, um angeblich mit euch über eure zu teuren Strom- und Gastarife zu reden.

Die Anrufe erfolgen aus einem Callcenter in sehr hoher Frequenz – teilweise bis zu 10 Mal an einem Tag!

in sehr hoher Frequenz – teilweise bis zu 10 Mal an einem Tag! Grundlegende Daten, wie die Telefonnummer, euer Name und die Adresse sind den Anrufern bereits bekannt. Sie arbeiten also offensichtlich mit Daten, die sie zum Beispiel in entsprechenden Facebook-Gruppen gekauft haben.

Jetzt versuchen sie, an eure Zählernummern zu kommen.

zu kommen. Dazu bauen sie Druck auf und drohen mit kommenden Preiserhöhungen , falls man nicht sofort auf einen günstigeren Tarif umschaltet.

Wenn man die Aussagen anzweifelt oder die Herausgabe von Daten verweigert, werden die Anrufer unverschämt und drohen mit Schreiben vom Energieversorger, um schließlich aufzulegen. Aber bereits nach kurzer Zeit ruft der Nächste an.

Die große Gefahr liegt darin, dass eure Adressdaten und die Zählernummer bereits ausreichen, um in eurem Namen einen neuen Strom- oder Gasvertrag abzuschließen, wofür sie dann eine hohe Provision bekommen. Dazu wird aber euer aktueller Tarif gekündigt und auch wenn ihr dem Vertragsabschluss erfolgreich widersprechen könnt, werdet ihr in der Regel nicht wieder in euren alten Tarif kommen.

Die Nummer 069244375048 und zukünftige Nummern blockieren

Wenn die verwendete Telefonnummer aufgeflogen ist, ändern die Kriminellen sie einfach leicht ab. Das ist zuerst lästig, erleichtert aber stark, sie in Zukunft zu blockieren. Solange die Täter so faul bleiben und an der Nummer nur wenig ändern, könnt ihr die „Rufnummerngasse“ blockieren. Das heißt, dass ihr zum Beispiel jeden Anruf sperrt, der mit „069244375***“ beginnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass euch ein anderer Anrufer aus Frankfurt erreichen will, auf den das auch zutrifft, ist gering.

Unter Android, im Festnetz und in der Fritzbox ist das relativ einfach. Das iPhone gestattet euch leider keine derartige Kontrolle über eure Anrufer. Hier könnt ihr nur die Nummern aller unbekannter Anrufer außerhalb eurer Kontaktliste blockieren.

Mit der richtigen App könnt ihr in Android Rufnummerngassen blockieren. Wenn es nur um die aktuelle Nummer geht, folgt unserer Videoanleitung:

Wenn ihr im Telekom-Festnetz alle Anrufe blockieren wollt, die mit einer bestimmten Nummer anfangen, dann meldet euch online im „Telefoniecenter“ an und tragt dort „069244375*“ ein. Der Stern gilt als Platzhalter für alles danach.

Auf die gleiche Weise könnt ihr Telefonnummern in der Fritzbox sperren. Das wird dann in den Router-Einstellungen gemacht.

