Apples AirTags gibt's nun schon einige Monate zu kaufen. Ab sofort senkt Amazon die Preise anlässlich der Black-Friday-Woche deutlich. Der seit Sommer anhaltende Preisverfall setzt sich damit fort.

Originalartikel:

Apples kleine „Schlüsselfinder“ sind nicht nur ungeheuer praktisch, sondern in diesem Jahr auch eine ideale Geschenkidee – entweder einzeln oder gleich im günstigen Viererpack. Doch wie viel müssen wir eigentlich aktuell dafür bezahlen?

Apple AirTags: Aktuelle Preissituation

Günstiger als bei Apple ist es allemal. So zahlen wir beispielsweise für einen einzelnen AirTag etwas mehr als 28 Euro (bei Notebooksbilliger ansehen), Apple selbst möchte 35 Euro haben. Sparfüchse greifen natürlich gleich zum günstigeren Multipack, so zahlen wir gegenwärtig für vier Stück knapp 95 Euro, circa 23,75 Euro pro Stück (bei Notebooksbilliger ansehen). Bei eher unbekannten Händlern können wir das Pack auch schon mal für knapp 93 Euro erwischen. Apple selbst wiederum verlangt 119 Euro, was einem Stückpreis von 29,75 entspricht.

Auch bei Amazon ist es günstiger und nur unwesentlich teurer als das beste Angebot im Markt – momentan 96,26 Euro fürs Viererpack (bei Amazon ansehen).

Wenn wir uns den Trend näher anschauen, dann stellen wir spätestens seit August einen merklichen Preisverfall fest. Ob der noch anhält? Wir würden nicht darauf wetten. Sicherlich, vereinzelt wird es ab und zu mal Ausreißer geben, aber seit Oktober scheint Stabilität zu herrschen.

Was taugen die AirTags?

Apple AirTags: Finden mehr als nur deine Schlüssel

Die Kunden jedenfalls sind von Apples AirTags überzeugt, vergeben beispielsweise bei Amazon 4,5 von 5 möglichen Sternen im Schnitt und zwar bei weit über 5.000 Bewertungen. Wer in der Apple-Welt daheim ist, für den sind die Tags eine günstige Ergänzung. Besonders interessant: das zahlreich vorhandene Zubehör. Abseits diverser Anhänger fallen speziell auch Halte-Lösungen für Fahrräder ins Auge (bei Amazon ansehen). Damit lässt sich dann im Zweifelsfall auch mal ein gestohlenes Bike nachverfolgen und weltweit auffinden, wenn der AirTag gut versteckt angebracht wurde.