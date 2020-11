Viele Käufer warten auf richtig günstige Preise für Apple-Geräte am Black Friday. Schon zuvor verriet der US-Hersteller welche Schnäppchen es bei Apple Watch, iPhone, iPad und Co. geben wird. Noch besser sind aber hier und das die Angebote der Händler – GIGA verschafft einen Überblick zu den besten Schnäppchen.

Offiziell startet der Black Friday erst am am 27. November 2020, doch viele Händler wie Käufer können oder wollen nicht bis dahin warten – „Schnäppchenalarm“ gibt's daher schon jetzt. Apple verrät zumindest schon mal im Vorfeld, was es geben wird. So will Apple, wie schon im Jahr zuvor, passende App Store & iTunes Geschenkkarten (im Wert bis zu 150 Euro) beim Kauf diverser Hardware spendieren – nachzulesen auf einer Sonderseite. Dies gilt zwischen dem 27. und 30. November. Gutscheine gibt's dann beim iPhone SE, iPhone 11, iPhone XR, Apple Watch Series 3, AirPods 2 und AirPods Pro, iPad Pro, iPad mini, MacBook Pro (vermutlich 16 Zoll) und iMac, Apple TV (HD und 4K), HomePod und diverse Beats-Kopfhörer.

Black Friday: Apple-Deals bei Amazon, Saturn, o2 und mehr

Doch aufgepasst: Wie üblich nimmt Apple die neusten Produkte heraus. Die meisten dieser Artikel bekommen wir zudem schon jetzt bei vielen Händlern günstiger als bei Apple, selbst wenn man die Black-Friday-Gutscheine noch einrechnen würde. Interessanter sind da wohl meist die Angebote der Händler, die aktuell besten stellen wir folgend in einer Übersicht zusammen:

Was ist eigentlich gleich noch mal der Black Friday? Die Antwort im Video:

Black Friday 2020: Die besten Angebote

Wir werden die Liste mit den besten Deals ständig erweitern. Es lohnt sich also die nächsten Tage vermehrt reinzuschauen. Davon ab lohnt ein Blick auf weitere heiße Deals ...

