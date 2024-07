Apple-Insider: Zwei neue Farboptionen für das iPhone 16 Pro enthüllt

Die Vorstellung der neuen iPhone-Reihe ist nicht mehr ganz so weit weg. Ein Leak zu den Farben des iPhone 16 Pro könnte dieser jedoch schon etwas vorwegnehmen.



In der Tech-Branche sind Geheimnisse oft der Antrieb für endlose Spekulationen und aufregende Diskussionen unter Fans. Insbesondere wenn es um die neuesten Entwicklungen von Branchenriesen wie Apple geht, scheint die Neugierde der Verbraucherinnen und Verbraucher unersättlich zu sein. Aktuell brodelt die Gerüchteküche erneut und diesmal dreht sich alles um das potenzielle Erscheinen des heiß ersehnten iPhone 16 Pro.

Anzeige

Jüngsten Spekulationen zufolge könnte Apple nämlich nicht nur mit einem bahnbrechenden Gerät aufwarten, sondern auch mit einer Auswahl an neuen Farboptionen, welche die Kreativität und Individualität der Anwender noch stärker zum Ausdruck bringen. Wir haben uns den Leak einmal genauer angeschaut.



Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was das berühmte „i“ im Namen „iPhone“ zu suchen hat? Unser Video gibt euch die Antwort.



Das alles heißt das „i“ in iPhone! Abonniere uns

auf YouTube

Gibt es das iPhone 16 Pro bald in zwei neuen Farben?

Laut dem bekannten Leaker Majin Bu soll es zu den neuen iPhone 16 Pro-Modellen zwei brandneue Farben wie Wüstengelb (Desert Titanium) oder Zementgrau (Titanium Gray) im Material Titan geben. Die Farbe Desert Titanium soll dabei an das Gold vom iPhone 4 und das Titanium Gray an das Space Gray vom iPhone 6 erinnern. Dies schrieb der Leaker auf seinem X-Profil (ehemals Twitter). Wie in jedem Jahr werden somit die einheitlichen Farben von Apples Produkten überarbeitet und bieten euch neue kreative Möglichkeiten, euer iPhone zu gestalten.

Anzeige

Bei den geteilten Informationen handelt es sich allerdings nur um Gerüchte, welche erst noch von Apple bestätigt werden müssen. Wartet also lieber noch etwas, bevor ihr euch eine neue Handyhülle passend zu der gewählten Farbe vorbestellt.



Anzeige

Dass es nicht immer das teure Apple-Produkt sein muss, lest ihr hier:

Wann erscheint das iPhone 16 Pro?

Das neue iPhone 16 Pro wird voraussichtlich mit der regulären Variante im September 2024 erscheinen. Apple-Fans weltweit können sich dann also wieder auf neue Innovationen und beeindruckende Leistungsverbesserungen freuen. Von einem noch leistungsstärkeren Prozessor, einem verbesserten Akku bis hin zu revolutionären Kamerafunktionen wird das iPhone 16 Pro wahrscheinlich nochmal die Erwartungen übertreffen und die Grenzen dessen, was ein Smartphone leisten kann, neu definieren.

Mehr dazu sollte Apple ebenfalls im September 2024 beim traditionellen Launch-Event der neuen Modellreihe enthüllen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.