Bücher bei Amazon zurückgeben: So klappt die Rückgabe von ausgepackten Artikeln

Gerade beim Online-Kauf hat man nicht die Möglichkeit, die Bücher einmal durchzublättern, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Da kann es passieren, dass euch das bestellte Buch nicht gefällt. Aber kann man auch ausgepackte Bücher und andere Waren zurückschicken?

In einigen Fällen kann man sich anhand der Beschreibung auf der Produktseite nicht direkt für ein bestimmtes Buch entscheiden. So stößt man zum Beispiel auf der Suche nach einem Reiseführer für ein Wunschziel auf verschiedene Werke. Kann man sich mehrere Bücher bestellen, um die verschiedenen Ausgaben zu vergleichen und anschließend nicht benötigte Bücher zurückschicken? Wie sieht es aus, wenn die Bücher bei der Lieferung noch eingeschweißt sind?

Rückgabebedingungen bei Amazon

Grundsätzlich gibt es bei Online-Bestellung die 14-tägige Widerrufsfrist. Ihr könnt also innerhalb dieses Zeitraums vom Kauf zurücktreten und die Bestellung zurückschicken. Amazon bietet sogar eine verlängerte Rückgabegarantie mit einer Länge von 30 Tagen an. Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr die Bücher also miteinander vergleichen und euch für ein Werk entscheiden, während ihr die anderen zurückschicken könnt.

Es gibt einige Ausnahmen beim Rückgaberecht. Dazu gehören personalisierte Artikel oder Produkte, die aus Hygienegründen nicht zurückgenommen werden können.

Wie sieht es mit gelesenen Büchern aus?

Bei Online-Bestellungen hat man schließlich nicht wie in einem Bücherladen die Möglichkeit, die verschiedenen Produkte vor dem Kauf in die Hand zu nehmen und anzuschauen. Zwar gibt es bei Amazon die „Blick ins Buch“-Funktion, allerdings steht diese Option nicht bei allen Büchern zur Auswahl, zudem fehlen hier einige Seiten und ein Produkt in der Hand kann immer noch anders wirken als die digitale Version.

Natürlich darf man ein Buch nicht komplett durchwälzen und behandeln, als wäre es schon sein eigenes, wenn man es zurückschicken möchte. Amazon gibt an, dass ein „zurückgesandter Artikel gemäß unseren Rückgabebedingungen im selben Zustand sein muss, in dem man ihn erhalten hat“. Bei Eselsohren und Knicken am Buchrücken kann die Rücknahme verweigert oder ein anteiliger Preis berechnet werden. Ist ein Buch in Folie eingeschweißt, könnt ihr die Folie entfernen, schließlich ist sonst kein Blick in den Inhalt möglich.

Schickt ihr Bücher zurück, weil sie euch nicht gefallen, werden euch vermutlich Gebühren für die Rücksendung berechnet. Lediglich wenn das Produkt sichtbare Schäden hat, nicht der Beschreibung entspricht oder falsch geliefert wurde, habt ihr Anspruch auf einen Gratis-Rückversand.

Auch wenn man ausgepackte Bücher bei Amazon und anderen Online-Shops zurückschicken kann, sollte man das System nicht ausnutzen. Wird festgestellt, dass ihr immer wieder viele Bücher auf einmal kauft und diese dann nach kurzer Zeit zurückgebt, könntet ihr von dem Online-Shop ausgeschlossen werden.