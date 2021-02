Das Telefon klingelt, die Nummer 015654454636 wird angezeigt und wenn man abhebt, sind im Hintergrund laute Callcenter-Geräusche zu hören. Ein schlecht zu verstehender Anrufer mit starkem Akzent will euch etwas andrehen. GIGA zeigt euch, wie ihr reagieren solltet.

Phishing: Was ist das? Facts

Die Rufnummer 015654454636 ist gefälscht. Es ist also sinnlos, jemanden anzeigen zu wollen oder sich zu beschweren. Ebenso zwecklos ist es, seine Wut an dem Anrufer auszulassen, der zu einem Hungerlohn versucht, irgendwie seine Miete zu zahlen. Am besten legt ihr auf und blockiert die Nummer.

Das ist über die Nummer 015654454636 bekannt

Die Telefonnummer 015654454636 ist gefälscht . Wenn man einen Rückrufversuch startet, wird man die Meldung hören, dass die Nummer ungültig ist. Beim „Call-ID-Spoofing“ wird eine Telefonanlage so manipuliert, dass sie jede beliebige Nummer übergibt.

. Wenn man einen Rückrufversuch startet, wird man die Meldung hören, dass die Nummer ungültig ist. Beim „Call-ID-Spoofing“ wird eine Telefonanlage so manipuliert, dass sie jede beliebige Nummer übergibt. Die Anrufer sind höflich , teilweise aber schwer zu verstehen. Das liegt teilweise an den lauten Hintergrundgeräuschen , aber auch am starken Akzent der Anrufer . Sie sprechen Deutsch mit einer indischen Färbung. Trotzdem behauptet der Anrufer, Müller zu heißen!

, teilweise aber schwer zu verstehen. Das liegt teilweise an den , aber auch am . Sie sprechen Deutsch mit einer indischen Färbung. Trotzdem behauptet der Anrufer, zu heißen! Fragt man nach dem Grund des Anrufs , so wird von einer „ Forex-Firma “ geredet, die ein gutes Angebot zur Kapitalanlage hätte.

, so wird von einer „ “ geredet, die ein gutes Angebot zur Kapitalanlage hätte. Solange man selbst höflich bleibt und recht schnell deutlich mach, dass man kein Interesse hat, ist die Sache schnell erledigt, die Gegenseite verabschiedet sich und legt auf.

hat, ist die Sache schnell erledigt, die Gegenseite verabschiedet sich und legt auf. Wenn man allerdings anfängt, mit den Anrufern herumzustreiten , dann werden sie aggressiv und beschimpfen ihre Opfer .

, dann und . Der Versuch, seine Nummer dort löschen zu lassen, ist zwecklos. Die Telefonnummern der Opfer werden automatisiert von einem Computer generiert und dann angerufen. Die Anrufer haben keine Datenbank, aus der sie irgendwelche Daten löschen können.

Da die Nummer gefälscht ist und das Callcenter mit ziemlicher Sicherheit außerhalb der EU angesiedelt ist, bringt eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur nichts. Es kann keine Nummer gesperrt werden, die nicht existiert. Aber solange diese Nummer aber angezeigt wird, könnt ihr sie auch blockieren.

So könnt ihr die Telefonnummer 015654454636 blockieren

Besitzer einer Fritzbox können diesen und ähnliche Anrufe automatisch blockieren. Alles, was ihr dazu braucht, ist der Tellows-Anrufschutz, der direkt in der Fritzbox eingerichtet werden kann. Ansonsten könnt ihr in der Fritzbox Anrufe manuell auf die Sperrliste setzen.

Wenn ihr auf dem Handy angerufen werdet, könnt ihr die Anrufe in eurem Smartphone nach unserer Video-Anleitung blockieren.

Bei Anrufen auf der Festnetzleitung können Telekom-Kunden das „Telefoniecenter“ im Browser aufrufen. Hier erfahrt ihr wie man sich dort anmeldet, um Telefonnummern im Festnetz der Telekom zu blockieren.

Das Einzige, was definitiv nichts bringt, ist die Beschimpfung der Anrufer. Das hindert ihren Wählcomputer nicht daran, demnächst wieder anzurufen und eure Flüche werden die Lebensplanung dieser Leute garantiert auch nicht ändern. Verschwendet keine kostbare Zeit – legt auf!

Online-Sicherheit und Privatsphäre: Wichtig oder nicht? (Umfrage) Frage 1 von 14 Privatsphäre und Sicherheit im Netz sind dir... 3951 Teilnehmer Sehr wichtig

Etwas wichtig

Weniger wichtig

Gar nicht wichtig Antworten

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.