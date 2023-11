Black Friday bei Apple: Diese Deals für iPhone, iPad & Co. gibt es schon

Normalerweise gibt es Apple-Produkte nur selten mit guten Rabatten. Doch am Black Friday gibt es meist erstklassige Deals für iPhones, iPads, Apple Watches und Co. Wir zeigen euch bereits vor dem Black Friday die besten aktuellen Top-Angebote von Amazon, eBay, MediaMarkt und anderen Händlern in der Schnellübersicht.

Krasse Preise vor dem Black Friday: Apple-Devices stark reduziert

Auch schon vor dem Black Friday locken Anbieter wie Amazon, Saturn, eBay etc. mit guten Rabatten auf Apple-Produkte. Wer also nicht mehr bis zum Black Friday warten und direkt sparen möchte, für den sollten die folgenden aktuellen Angebote für Apple-Produkte interessant sein.

iPhones

Apple iPhone 13 (128GB) Statt 626 Euro: Smartphone mit OLED Display, iOS 15, 12 MP Dual-Kamera. Gutscheincode WINTERPOWER eingeben und 50 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 14:43 Uhr

Apple iPhone 14 (128GB) Statt 999 Euro UVP: Smartphone mit 6,1 Zoll Super Retina XDR Display und A15 Bionic Chip. Gutscheincode WINTERPOWER einlösen und 50 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 15:42 Uhr

iPads

Apple iPad Wi-Fi (2021, 64 GB) Statt 429 Euro UVP: Tablet der 9. Generation mit 64 GB Speicher, Fingerabdrucksensor und Wi-Fi. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 15:39 Uhr

Apple iPad Air 2022 Wi-Fi (64 GB) Statt 769 Euro UVP: Tablet der 5. Generation mit 10.9"-Display, Wi-Fi und 64 GB Speicher in Space Grau. Gutscheincode WINTERPOWER eingeben und 50 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 15:42 Uhr

MacBooks

Apple MacBook Air (M1, 2020) Statt 1.199 Euro UVP: Schlankes 13-Zoll-MacBook mit Retina-Display, 8 GB RAM, 256 GB SSD, beleuchtete Tastatur, FaceTime HD-Kamera und Touch ID. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 14:43 Uhr

AirPods

Apple AirPods (2. Generation) Statt 159 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 16:41 Uhr

Apple AirPods Pro (2. Generation) Statt 249,90 Euro: Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase. Gutscheincode WINTERPOWER eingeben und 10 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 14:43 Uhr

Audio & Zubehör

Apple AirTag Statt 39 Euro: Bluetooth-GPS-Tracker. Behalte deine Sachen und Ihre anderen Geräte im Auge und finde sie mit der „Wo ist?“ App. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 16:41 Uhr

Apple HomePod Mini Statt 99 € UVP: Smart Speaker, WLAN Lautsprecher mit Bluetooth 5.0 und Freisprechfunktion in 5 verschiedenen Farben. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.11.2023 14:43 Uhr

Apple iPhone mit Vertrag: Top-Deals im Überblick

Als Alternative zum Einzelkauf des neuesten Apple-Smartphones gibt es die Möglichkeit, das iPhone 15 direkt zusammen mit einem Vertrag zu bestellen. Dabei müsst ihr nicht bis zum Black Friday warten, denn es gibt bereits jetzt Top-Deals für das brandneue iPhone 14 mit Vertrag. Aber auch andere Apple-Gadgets könnt ihr euch mit einem Vertrag bestellen. Wir haben die besten Deals in diesem Artikel euch zusammengefasst.

Apple-Produkte am Black Friday: Was kann man erwarten?

Auf der Suche nach einem neuen iPhone? Ob das aktuelle iPhone 15 oder das preiswerte iPhone 13 – der Black Friday macht den Einstieg in die Apple-Welt attraktiver denn je. So ist auch zu erwarten, dass eine Auswahl von High-Performance-Modellen wie das MacBook Pro oder das ultraleichte MacBook Air stark reduziert angeboten werden – perfekt für alle, die mobil und dennoch leistungsstark arbeiten möchten. Doch das ist noch nicht alles: Die Apple Watch, bekannt für ihre Gesundheitsfeatures und ihr elegantes Design, sowie die beliebten AirPods Pro, die mit erstklassigem Sound und Noise Cancelling begeistern können, wurden in den letzten Jahren ebenfalls zu Preisen angeboten, die später nicht mehr getoppt wurden. Ihr dürft euch also auf tolle Schnäppchen einstellen!

