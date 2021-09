Die Champions League bannt Spieltag für Spieltag Millionen von Fußball-Fans vor die TV-Bildschirme. Falls ihr keines der kostenpflichtigen Abonnements für die Übertragung buchen und dennoch kein Highlight live verpassen wollt, könnt ihr die Übertragungen der Champions League im Radio hören.

Bei all den vielen Sendern stellt sich jedoch die Frage, wo man überhaupt die Champions-League-Spiele anhören kann? In der Vergangenheit hat Amazon die Rechte gehalten und noch von allen Spielen per Online-Radio über Amazon Prime Music berichtet. Die Audio-Übertragungen wurden jedoch ab der Saison 2021/22 gestrichen, jetzt gibt es im Prime-Video-Dienst lediglich eine Live-Übertragung im TV-Stream.

Wo kann ich Champions League im Radio hören?

Dennoch müsst ihr nicht auf eine Radio-Berichterstattung der Champions-League-Spiele von Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg verzichten. Die Berichte gibt es auf verschiedenen Radio-Sendern, die ihr allesamt ohne Abo und kostenlos empfangen könnt. Bei manchen Quellen wird eine Internet-Verbindung benötigt. Hier hört ihr die Übertragungen der UEFA Champions League im Radio live:

WDR Event berichtet jeden Spieltag live von den Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung. Den Sender gibt es per Live-Stream über das Internet sowie über DVB-S/DVB-C und DAB+.

Auch beim Radio-Sender hr-Info gibt es die Live-Übertragungen mit Berichten der deutschen Mannschaften in der Radio-Konferenz. Der Sender lässt sich klassisch per UKW, DAB+, Satellit, Kabel oder ebenfalls per Online-Stream empfangen. Im Webangebot seht ihr die entsprechenden Frequenzen und weitere Informationen zur Übertragung.

Bei der Sportschau gibt es alle Bundesliga-Spiele in der Einzel-Übertragung im Radio-Stream. Für die Champions-League-Spiele beschränkt man sich auf die Partien mit deutscher Beteiligung. In der Gruppenphase könnt ihr hier gratis über die App oder den Browser einschalten und zuhören, wie Bayern, Leipzig, BVB und Wolfsburg spielen. Hier könnt ihr zuhören.

Daneben wird es bei regionalen Sendern wie BR24 oder MDR Aktuell immer wieder Zwischenberichte vom Champions-League-Spieltag geben. Die Sender könnt ihr auch im klassischen Radio ohne Internet anhören, zum Beispiel während der Autofahrt.

Wir erklären euch auch, wo ihr alle Zusammenfassungen der Champions League seht. Im Video seht ihr zudem, wie ihr die Free-TV-Sender über das Internet empfangen könnt:

Champions League im Web-Radio einschalten

Seid ihr Fans der teilnehmenden Mannschaften oder wollt einfach etwas mehr Stimmung bei der Radio-Übertragung hören, könnt ihr auch zu den jeweiligen Fan-Radios online einschalten. Jedes deutsche Team bietet am Spieltag eine eigene Radio-Übertragung, bei der mit „Vereinsbrille“ von den jeweiligen Spielen berichtet wird. Hier findet ihr die Web-Radios der deutschen Champions-League-Teilnehmer: