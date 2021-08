Wer die Spiele der 3. Fußball-Liga in Deutschland verfolgen wollte, benötigte bis zur letzten Spielzeit ein Abo bei MagentaSport. Ab der Saison 2021/22 könnt ihr nun auch Einzelspiele buchen.

So müsst ihr euch nicht mehr langfristig binden, wenn ihr nur vereinzelt Partien eurer Lieblingsmannschaft sehen wollt. GIGA erklärt, wie ihr das Ticket für den Spieltag bucht und was man dafür benötigt.

Einzel ne Spiele bei MagentaSport buchen

Die Einzelbuchung von Spielen der 3.Liga über MagentaSport ist durch eine Kooperation mit OneFootball möglich. Derzeit stehen die Einzelübertragungen nur über die OneFootball-App auf dem Smartphone oder Tablet für Android und iOS zur Verfügung. Schon bald soll man die Spiele der dritten Liga aber auch am Desktop buchen können. Die Kosten für die Einzelspiele liegen bei 2,99 €. So funktioniert es:

Installiert die OneFootball-App auf eurem mobilen Gerät. Wählt gegebenenfalls euren Lieblingsverein aus oder überspringt das Menü. Tippt unten auf den Reiter „Spiele„. Hier findet ihr eine Übersicht der anstehenden Live-Übertragungen. Sucht das Spiel der 3. Liga aus, das ihr live sehen wollt und tippt auf den Button „Stream“. Wählt Kaufen. Ihr könnt bequem über die auf dem Smartphone hinterlegten Zahlungsmethoden aus dem Google Play Store oder iTunes bezahlen.

Die OneFootball-App liefert Fußball-Fans auch Spiele der Regionalliga im Stream.

Neben den einzelnen Live-Spielen soll das Streaming-Angebot in der OneFootball-App in Kürze erweitern werden. Zu den Live- und Highlight-Videos werden dann weitere Formate zur 3. Liga online bereitgestellt.

Alle Übertragungen der Spiele aus der 3. Liga im Live-Stream und TV

Besonders Traditions-Fans finden in der 3. Liga viele spannende Vereine. So sind die ehemaligen Bundesliga-Meister TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern Teil der dritthöchsten Spielklasse. Mit dem 1. FC Magdeburg spielt auch der einzige Europapokalsieger der ehemaligen DDR in der Liga. Wer regelmäßig bei den Spielen der dritten Liga im Live-Stream und TV einschalten will, sollte nicht auf das „Tagesticket“, sondern auf das volle Abo bei MagentaSport schauen.

Hier bekommen Telekom-Kunden für 4,95 € monatlich und Nicht-Telekom-Kunden für 9,95 € im Monat Zugriff auf alle Spiele der 3. Liga im Live-Stream und TV: Zudem sieht man hier weitere Sport-Highlights wie die Übertragungen der deutschen Eishockey-Liga DEL, Basketball, Frauen-Fußball und mehr.

