Den wirklich relevanten Teil eines Videos einfacher finden – so könnte eine nützliche Änderung in der YouTube-App für Android und iOS zusammengefasst werden. Neben der Suche selbst hat sich Google auch um automatische Untertitel gekümmert.

YouTube Facts

YouTube: Direkt zum richtigen Abschnitt springen

Google als Betreiber von YouTube hat einige interessante, wenn auch kleinere Neuerungen in der YouTube-App eingeführt. Sie stehen sowohl für die Android- wie auch für die iOS-Variante zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht eine aufgewertete Suche, bei der Nutzer nun sehr viel schneller zum relevanten Teil eines Videos springen können. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn der YouTuber seine Videos in Kapitel unterteilt hat.

Die Video-Kapitel werden nun direkt in der Suche dargestellt, müssen vom Nutzer aber dennoch erst selbst aufgeklappt werden. Hier kann dann ganz nach Bedarf zum jeweils passenden Kapitel gesprungen werden, ohne das ganze Video anschauen zu müssen. Um die Suche bei YouTube noch etwas angenehmer zu gestalten, zeigt Google jetzt auch direkt in den Suchergebnissen kurze Video-Snippets mit Untertiteln an.

In den Suchergebnissen dürften jetzt auch mehr fremdsprachige Inhalte auftauchen. Google zeigte diese mitsamt automatisch übersetztem Titel an und spielt die Videos mit ebenfalls automatisch übersetzten Untertiteln ab. Der Ankündigung zufolge erscheinen solche Inhalte vor allem dann, wenn es zum Suchbegriff keine Videos in der eigenen Sprache gibt (Quelle: YouTube).

Als Alternative YouTube-App bietet sich YouTube Vanced an. Alle Infos dazu im Video:

YouTube: Suche zeigt auch Google-Ergebnisse

Bei YouTube läuft derzeit ein Experiment, bei dem in den Suchergebnissen nicht nur Videos auftauchen. In Indien und Indonesien hat man damit begonnen, Google-Ergebnisse und Links zu externen Webseiten anzuzeigen. Das Experiment soll je nach Nutzer-Feedback „möglicherweise“ auch in anderen Ländern eingeführt werden.