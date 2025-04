„Cocaine Bear“: Beruht die Horrorkomödie auf einer wahren Geschichte?

Der Film „Cocaine Bear“ erzählt die Geschichte eines Schwarzbären, der Kokain zu sich nimmt und außer Kontrolle gerät. Doch basiert der Film auf realen Ereignissen?

Die Horrorkomödie „Cocaine Bear“

Wild, skurril und durchgedreht: „Cocaine Bear“ schildert die ungewöhnliche Handlung eines Drogenschmugglers, der gezwungen ist, seine Kokainfracht und sich selbst über einem Nationalpark aus einem Flugzeug abzuwerfen. Da sein Fallschirm jedoch nicht funktioniert, überlebt er den Sprung nicht – doch sein Abwurf sorgt für Chaos im Park.

Während Krankenschwester Sari (Keri Russell) nach ihrer Tochter Dee Dee (Brooklynn Prince) sucht, sind die beiden Schmuggler Daveed (O’Shea Jackson Jr.) und Eddie (Alden Ehrenreich) hinter der verlorenen Ware her, und Rangerin Liz (Margo Martindale) versucht, ihren Park zu schützen.

Zu allem Überfluss geraten auch drei Jugendliche in die Ereignisse, die sicherlich besser daran getan hätten, sich aus der Sache herauszuhalten: Schließlich legt sich niemand freiwillig mit Gangstern und einem zugekoksten Bären an. Wie viel Realität tatsächlich hinter dieser verrückten Geschichte steckt, erfahrt ihr hier.

Ihr seid Horror-Fans? Dann kennt ihr bestimmt schon die Klischees aus dem Video unserer kino.de-Kollegen:

Typische Klischees in Horrorfilmen

Das ist die wahre Geschichte hinter „Cocaine Bear“

Kaum zu glauben, aber der Film basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit – allerdings sicherlich nicht so, wie ihr es euch vorstellt. Im Jahr 1985 war der Drogenschmuggler Andrew C. Thornton II gezwungen, Kokain aus seinem Flugzeug abzuwerfen. Drei Monate später entdeckte man einen toten Schwarzbären neben aufgerissenen Kokainpäckchen. Der Bär wurde daraufhin ausgestopft und ist heute in der Kentucky Fun Mall in Lexington zu sehen.

Während die Reaktion des Bären reine Fiktion ist, beruht die Drogenschmuggler-Geschichte auf echten Ereignissen. Anders als in der Horrorkomödie gibt es keine Berichte darüber, dass der Bär unter Drogeneinfluss Menschen angegriffen oder getötet hat. Doch im Gegensatz zur Realität gönnt sich der Film ein Happy End: Der Bär lebt glücklich mit seinen beiden Jungen und den Drogen.

Das abgefahrene Drehbuch stammt von Jimmy Warden, während Elizabeth Banks („Tribute von Panem“, „Pitch Perfect“) Regie führte. Es ist der letzte Film des Schauspielers Ray Liotta, der im Mai 2022 verstarb. „Cocaine Bear“ könnt ihr im Prime Video-Abo streamen.

Ähnliche Horrorkomödien im Stream

Obwohl Menschen eigentlich nicht zum typischen Beuteschema von Tieren gehören, werden größere Tiere in Filmen oft als bedrohliche Monster inszeniert. Dennoch basieren einige dieser Geschichten auf wahren Zwischenfällen. Hier stellen wir euch zwei Filme vor, in denen Tiere zur tödlichen Gefahr werden.

„Crawl“: Haley (Kaya Scodelario) begibt sich in ein Gebiet, das von einem Hurrikan heimgesucht wird, um ihren Vater Dave (Barry Pepper) zu finden. Sie entdeckt ihn im Keller, doch dort tauchen nach und nach immer mehr Alligatoren auf. Den Film könnt ihr bei Prime Video sowohl leihen als auch kaufen.

Haley (Kaya Scodelario) begibt sich in ein Gebiet, das von einem Hurrikan heimgesucht wird, um ihren Vater Dave (Barry Pepper) zu finden. Sie entdeckt ihn im Keller, doch dort tauchen nach und nach immer mehr Alligatoren auf. Den Film könnt ihr bei Prime Video sowohl leihen als auch kaufen. „Der weiße Hai“: Haie lösen bei vielen Menschen Angst aus, und dieser Film hat diese Furcht nachhaltig geprägt. Die Handlung dreht sich um einen menschenfressenden Hai, der im Badeort Amity auf der Suche nach neuen Opfern ist. Auch diesen Klassiker findet ihr bei Prime Video im Leih- oder Kauf-Angebot.

