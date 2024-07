Der Kultfilm der 80er als Brettspiel: Schafft ihr es, nach Hause zu telefonieren?

E.T. begeistert noch heute Kinder und Erwachsene rund um den Globus. Wenn ihr den Film mochtet, könnte euch auch dieses Brettspiel gefallen.

Man muss kein Kind der 80er sein, um „E.T. – Der Außerirdische“ zu lieben. Obwohl die Veröffentlichung des Filmklassikers bereits über vier Jahrzehnte zurückliegt, begeistert er noch heute Kinder und Erwachsene aus aller Welt. Brettspiel-Liebhaber werden sich über E.T. Light Years from Home freuen. Das Game ist bei Amazon erhältlich und lässt euch in die fantastische Welt des Außerirdischen eintauchen.

„E.T. – Der Außerirdische“ als Brettspiel

E.T. Light Years from Home ist das Brettspiel zum Film. Es handelt sich um ein kooperatives Spiel, bei dem ihr in die Rollen der Filmhelden Elliot, Gertie, Mike oder Greg schlüpft, um Teile für E.T. zu finden, damit er ein Kommunikationsgerät bauen kann, um Kontakt mit seinem Heimatplaneten aufzunehmen.

Ihr rast durch die Nachbarschaft und nutzt Rampen und Abkürzungen, um den Agenten zu entkommen, die darauf aus sind, E.T. zu fangen. Um zu gewinnen, müsst ihr alle Teile des Geräts finden und E.T. zu der Lichtung bringen, wenn das Mutterschiff ankommt, um ihn abzuholen. Wie im Film steht euch also ein rasantes Abenteuer bevor.

Für wen ist E.T. Light Years from Home geeignet?

Das Brettspiel von Funko Games richtet sich an zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren. Die geschätzte Spielzeit beträgt 30 Minuten, womit E.T. Light Years from Home eindeutig zu den kürzeren Brettspielen gehört. Anders als zum Beispiel dieser Nachfolger eines der besten Brettspiele aller Zeiten ist E.T. Light Years from Home nicht wirklich komplex. Die internationale Online-Community Board Game Geek bewertet den Schwierigkeitsgrad mit zwei von fünf Punkten.

