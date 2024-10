Mau-Mau-Regeln: Das steckt hinter 7, 8, Dame und der letzten Karte

Mau-Mau ist ein echter Klassiker unter den Kartenspielen – einfach zu lernen und mit jedem Standard-Kartendeck spielbar. Damit beim nächsten Spieleabend keine hitzigen Diskussionen aufkommen, findet ihr hier die Regeln inklusive der speziellen Bedeutungen der einzelnen Karten.

Bei Mau-Mau geht es darum, seine Karten so schnell wie möglich loszuwerden. Bestimmte Karten wie die 7, 8 oder das Ass lösen dabei spezielle Aktionen für den nächsten Spieler aus. Das Spiel ist in vielen regionalen Varianten bekannt: In Österreich nennt man es ‚Auflegen‘, in der Schweiz ‚Tschau Sepp‘ und in Polen ‚Makao‘.

Kartenspieleabend mit Mau-Mau

Mau-Mau einfach erklärt: „Bube auf Bube stinkt“

Mau-Mau kann mit zwei bis fünf Spielern gespielt werden.

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler eine gleiche Anzahl von Karten, in der Regel fünf oder sechs.

Die Karten werden verdeckt auf die Hand genommen.

Übrig gebliebenen Karten liegen verdeckt in einem Stapel.

Nur die erste Karte wird aufgedeckt.

Ob bereits die erste Karte eine Funktion besitzt, kann individuell festgelegt werden.

In einer vorher festgelegten Reihenfolge müssen die einzelnen Spieler nun eine Karte aus der eigenen Hand auf die offene Karte legen.

Die abzulegende Karte muss dabei denselben Kartenwert oder die gleiche Kartenfarbe aufweisen, auf eine Kreuz-10 darf etwa eine Kreuz-Dame oder eine Herz-10 gelegt werden.

Befindet sich keine passende Karte auf der Hand des Spielers, muss dieser eine neue Karte vom zugedeckten Stapel nehmen.

Je nach gewählter Regel kann der Spieler die neue Karte nun, falls diese passt, auf die offene Karte legen.

In einer anderen Regelvariation darf der Spieler nach dem Ziehen der Karte nichts tun, der nächste Spieler ist an der Reihe.

Sind alle Karten vom Stapel gezogen, werden die offenen Karten gemischt und als neuer Ziehstapel auf den Spieltisch gelegt.

Mau-Mau Kartendeck

Mau-Mau Spielregeln im Überblick: Was tun bei Bube, 7 und Co.?

Verschiedene Kartenwerte und –farben weisen je nach gespielten Mau-Mau-Regeln unterschiedliche Funktionen auf, die den Spielverlauf beeinflussen. „Offizielle“ Mau-Mau-Regeln gibt es nicht, daher sollten die einzelnen Bedeutungen vor Spielbeginn geklärt werden. Gängige Spielweisen einzelner Karten sind:

Abgelegte Karte Funktion So wird gespielt Erweitert 7 Nächster Spieler muss 2 Karten ziehen Wird eine 7 gelegt, muss der nachfolgende Spieler zwei Karten ziehen Häufig können „7“-er-Karten kumuliert werden, d.h. legt der nachfolgende Spieler ebenfalls eine „7“ muss der Nächste vier Karten ziehen usw. 8 oder Ass Nächste Spieler muss aussetzen Auch hier kann das Aussetzen durch das eigene Legen einer „8“ weitergegeben werden Bube Kartenfarbe wünschen Kann auf jede beliebige andere Farbe gelegt werden „Bube auf Bube stinkt“ – das Übergehen des Wunsches ist durch eigenes Legen eines Buben nicht erlaubt 8 oder 9 Richtungswechsel Die Spielrichtung wird gewechselt.

Eine gängige Regel bei Mau-Mau ist, die Mitspieler zu warnen, wenn man nur noch zwei Karten hat. Bei der vorletzten Karte muss man ‚Mau‘ rufen. Vergisst man das und der nächste Spieler ist schon dran, gibt es als Strafe eine zusätzliche Karte vom Stapel. Auch die letzte Karte muss mit einem ‚Mau-Mau‘ abgelegt werden, sonst droht ebenfalls eine Strafkarte.

Das Spiel endet, wenn ein Spieler seine letzte Karte erfolgreich ablegen kann. Je nach gewählten Regeln spielen die restlichen Spieler weiter, bis nur noch ein Mitspieler Karten auf der Hand hat.

Alternativ werden die restlichen Karten auf der Hand zusammengezählt. Der Spieler mit dem niedrigsten Punktwert wird dabei Zweiter etc. Die Minuspunkte können nach folgenden Werten ermittelt werden:

Ass: 11

Zehn: 10

König: 4

Dame: 3

Bube: 2

Neun: 0

Acht: 0

Sieben: 0

