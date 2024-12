Ein Kartenspiel liebe ich wie kein anderes: Dieses „Spiel des Jahres“ ist witzig und kreativ

Das „Spiel des Jahres 2020“ macht seinem Namen alle Ehre: Ich habe es ausprobiert und bin richtig begeistert.

Pictures ist das „Spiel des Jahres 2020“ – und zwar verdient!

Wenn ihr in einen Brett- und Kartenspieleladen geht, dann müssen die meisten erstmal durchatmen: Puh, das sind viele Spiele! Aber welche sind denn jetzt wirklich gut? Ich habe da einen Tipp für euch, denn zu meinem letzten Spieleabend hat mich ein Familienspiel richtig begeistert. Und so teuer wie viele andere Brettspiele ist es auch nicht.

Die Rede ist von Pictures (auf Thalia ansehen), das kein Brett hat, aber auch kein traditionelles Kartenspiel ist: Hier geht es nämlich darum, Bilder mit kruden Hilfsmitteln wie etwa zwei Schnürsenkel nachzubauen. So was geht gar nicht? Und wie das geht!

Pictures bekommt ihr beim Online-Shop von Thalia für 30,64 Euro – ein recht guter Preis für ein Familienspiel. Erweiterungen könnt ihr euch auch kaufen, sodass euch niemals die Bildkarten ausgehen.

Hier könnt ihr euch die Weihnachts-Erweiterung zu Pictures direkt auf Amazon holen:

PD-Verlag PDV5002 X-Mas Spiel Erweiterung für Pictures, ab 8 Jahren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.12.2024 07:10 Uhr

Pictures ist einfach zu erlernen und macht Spaß wie kaum etwas anderes

Ob ihr jetzt mit Freunden, der Familie oder den Kindern spielen wollt: Das Spiel Pictures vom PD-Verlag ist nicht nur vielfältig und originell, es sollte Erwachsenen auch genauso viel Spaß machen wie Kindern. Einer der großen Vorteile von Pictures ist auch, dass ihr es wahnsinnig schnell lernen könnt und die Runden nur 30 Minuten gehen.

So funktioniert Pictures: In der Mitte des Tisches werden 16 Bildkarten gelegt, die unterschiedlichste Motive zeigen. Jeder Mitspieler bekommt außerdem ein Tütchen mit Gegenständen; zum Beispiel zwei Schnürsenkel oder Bausteine oder Karten. Mit diesen Gegenständen ist der Spieler angehalten, eines der Bilder nachzustellen – und dabei muss er auch kreativ werden, denn das ist gar nicht so einfach.

Punkte bekommt man, wenn andere Spieler erraten, welches Bild nachgestellt wurde. Und auch die Spieler, die richtig raten, erhalten Punkte. Als nächstes werden die Tütchen mit den Gegenständen weitergegeben, sodass jeder immer mit anderen Hilfsmitteln arbeiten muss.

