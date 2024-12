Die 6 besten Coinbase-Alternativen für Bitcoin und Co.

Coinbase ist eine der bekannten Krypto-Plattformen, auf der ihr Bitcoin, Ethereum oder Tether handelt. Doch es gibt Alternativen, die bei den Leistungen mindestens genauso überzeugen.

Handelsplattformen im Vergleich

Wer sich von euch für den Handel mit Kryptowährungen interessiert, sollte sich mit den verschiedenen Krypto-Börsen auseinandersetzen. Coinbase ist sicher eine der bekannten Anlaufstellen für alle, die mit Bitcoin und Co. handeln wollen.

Die Plattform wirkt auf den ersten Blick sauber und aufgeräumt und ihr findet euch bestimmt schnell zurecht. Inzwischen ist Coinbase sogar offiziell in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – kurz BaFin – zugelassen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass ein Blick auf Alternativen sicher nicht schadet.

Ihr wollt wissen, wie das Trading mit Bitcoin funktioniert? Hier sind alle Infos im Video zusammengefasst!



Bitvavo

Bitvavo ist ein niederländischer Anbieter mit einer einfachen Bedienung und günstigen Gebühren. Ihr könnt über 300 Kryptowährungen handeln mit einer Handelsgebühr von bis zu 0,25 Prozent. Bitvavo unterstützt als Plattform Funktionen wie das Staking und ist in der EU reguliert. Einzahlungen sind mit Zahlungsmethoden wie der SEPA-Überweisung und Kreditkarten möglich.

Bitpanda

Bitpanda – eine Krypto-Plattform aus Österreich – bietet euch die Möglichkeit, mehrere hundert Kryptowährungen zu handeln. Damit gibt euch Bitpanda die Chance, Investitionen zu diversifizieren und ein umfassendes Portfolio aufzubauen.

Die Gebühren liegen aktuell bei 1,49 Prozent pro Transaktion und sind damit höher als bei anderen Plattformen. Bitpanda ermöglicht unter anderem das Anlegen von Sparplänen und bietet mit der Bitpanda Card eine eigene Kreditkarte.

Kraken

Kraken ist eine der ältesten Handelsplattformen und hat sich 2011 in den USA etabliert. Ihr habt Zugriff auf über 200 Kryptowährungen. Mit dem Anspruch an die Bedienbarkeit und die Zugänglichkeit richtet sich Kraken sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Trader. Ein Pluspunkt sind niedrige Handelsgebühren. Die Plattform legt großen Wert auf Sicherheit und eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Phemex

Phemex stammt aus Singapur, deren Angebot und Leistungen erinnert eher an professionelle Trader. Die Krypto-Börse setzt auf wettbewerbsfähige Handelsgebühren und unterstützt verschiedene Funktionen wie den Futures-Handel und flexible Einzahlungen. Auf Phemex greift ihr nicht nur über die Desktopanwendung zu, sondern auch direkt über eine mobile App.

Binance

Binance gehört zu den größten und bekanntesten Krypto-Börsen. Ihr könnt über 300 Kryptowährungen handeln – unter anderem mit Spot-Trading, dem Futures-Handel oder Margin-Trading und dem Staking. Die Gebühren sind im Vergleich mit der Konkurrenz wettbewerbsfähig und machen Binance auch für erfahrene Krypto-Anleger interessant.

Bitstamp

Bitstamp gibt es seit 2011, was es zu einer der etablierten Plattformen macht. Ihren Hauptsitz hat Bitstamp in Luxemburg. Sie bietet eine Auswahl verschiedener Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Ripple.

Bei Bitstamp stehen die Sicherheitsstandards – wie Cold Wallet-Lösungen – im Mittelpunkt. Die Plattform richtet sich dank der intuitiven Oberfläche und schnellen Transaktionen sowohl an Einsteiger als auch professionelle Händler.

