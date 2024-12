Kryptowährung kaufen – so funktioniert es

Viele Menschen schwören darauf, in Kryptowährungen zu investieren. Wie und wo ihr welche kaufen könnt, verraten wir euch.

Jeder kann Kryptowährungen kaufen

Kryptowährung ist zurzeit voll im Trend und das auch aus gutem Grund. Wer möchte schließlich nicht sein Geld für sich arbeiten lassen? Egal ob Investoren oder Börsenspekulanten. Auch ihr könnt Krypto kaufen, um ein wenig Geld anzulegen.

Kryptowährung ist für jedermann geeignet, auch wenn man sich in Sachen Bitcoin, Litecoin oder Ethereum nicht wirklich auskennt. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie und wo ihr am einfachsten in Kryptowährung investieren könnt.

Wechselstube für Kryptowährung: Was ist das?

Gerade für Einsteiger in die Krypto-Welt ist der Kauf von Digitalwährung bei Wechselstuben äußerst ratsam. Auf dem Konto des jeweiligen Anbieters verfügt man über sogenannte Unterkonten, besser bekannt als Wallets.

In den Wallets wird Währung in Form von Kryptowährungen aber auch eingezahlten Banknoten aufbewahrt. Mit dem eingezahlten (Fiat-)Geld kann der User Coins in Form einer Kryptowährung erwerben. Ist der Kauf abgeschlossen, belässt man die Kryptowährung entweder in der vorläufigen Wallet oder man zahlt sie auf andere Wallet-Konten aus.

Wechselstuben-Anbieter: Hier könnt ihr Krypto kaufen

Wir haben euch einige Handelsportale, die euch Kryptowährungen kaufen lassen, aufgelistet und verlinkt:

So könnt ihr Krypotwährungen kaufen

Allgemein wird der Kauf von Krypto ungefähr folgendermaßen ablaufen:

Registriert euer Konto bei einem Anbieter. Verifiziert euer Konto mit einem gültigen Ausweis. Zahlt Banknoten ein. Wählt die gewünschte Kryptowährung. Füllt das Kaufformular mit dem gewünschten Betrag aus und bestätigt es.

Börse für Kryptowährung: Was ist das?

Wenn man mit Digital-Geld bereits Erfahrung sammeln durfte, steht dem Kauf von Kryptogeld auf Börsen nichts im Weg. Auch hier werden Banknoten auf dem Benutzerkonto eingezahlt. Anders als bei Wechselstuben kauft ihr hier Digitalwährung nicht direkt vom Kryptomarkt, sondern tauscht Kryptowährung gegen andere Kryptowährung.

Börsen-Anbieter: Hier könnt ihr mit Krypto handeln

Es gibt eine Vielzahl an Krypto-Börsen, bei denen ihr mit euren Coins handeln könnt. Die Anbieter in folgender Liste gehören zu den beliebtesten.

So könnt ihr mit Krypotwährungen handeln

Bei Krypto-Börsen wird der Handel ungefähr folgendermaßen ablaufen.

Registriert ein Konto bei einem Anbieter. Zahlt Kryptowährung ein. Gebt ein Angebot ab. Findet einen passenden Handelspartner und bestätigt euer Verkaufsangebot. Schließt den Kauf ab.

