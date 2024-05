Die beste Folge von SHERLOCK: So erleidet Holmes die größte Niederlage durch seinen Erzfeind

Die Serie „SHERLOCK“ ist eine der beliebtesten Adaptionen der Sherlock-Holmes-Geschichte. Wir zeigen euch die beste Folge aus der Serie.

Die Geschichte von Sherlock Holmes wurde schon oft auf die Leinwand gebracht. Eine der besten Adaptionen ist wohl die BBC-Serie „SHERLOCK“ mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. John Watson. Die Serie bringt die schon viel erzählte Geschichte des Detektivs und Doktors in ein modernes London und zeigt die Geschichten in der heutigen Zeit. Und das mit enormem Erfolg. Insgesamt konnte die Serie neun Primetime Emmys abstauben. Eine fünfte Staffel wird von den Fans sehnsüchtig erwartet. Bis das Warten ein Ende hat, zeigen wir euch die bisher beste Folge aus vier Staffeln „SHERLOCK“.

Die wohl beste Folge von SHERLOCK

Die am besten bewertete Folge von „SHERLOCK“ ist die dritte Folge der zweiten Staffel namens „Der Reichenbachfall“. Auf IMDb wird die Folge mit insgesamt 9,6 Sternen von zehn möglichen bewertet. In dieser Folge kommt das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Sherlock Holmes und Jim Moriarty (Andrew Scott) zu einem Höhepunkt. Moriarty stiehlt fast die Kronjuwelen, lässt sich aber absichtlich verhaften. In dem Gerichtsprozess sagt Sherlock gegen ihn aus, Moriarty wird aber letztendlich freigesprochen, da er die Familien der Jurymitglieder erpresst. Sherlock und Watson untersuchen dann die Entführung zweier Kinder. Dies ist allerdings eine Verschwörung von Moriarty, die er dazu benutzen will, um Sherlock als Betrüger dastehen zu lassen. Er selbst lässt sich durch einen Artikel einer Journalistin so darstellen, dass er nur ein von Sherlock bezahlter Schauspieler ist, der dazu dient, dass Sherlock in der Öffentlichkeit als Genie dasteht. Für einen Moment zweifelt selbst Watson an der Glaubwürdigkeit von Sherlock. Der Showdown zwischen den beiden findet auf einem hohen Gebäude in London statt, der für beide Akteure tödlich enden kann...

Warum diese Folge so gut ist

Schuld an der hohen Bewertung dürften nicht zuletzt der außergewöhnlich spannende Plot dieser Folge sein, der alle zuvor passierten Handlungen miteinbezieht und auf ein neues Level an Storytelling hebt. Auch kleinere Hinweise auf die Vorlage von Sir Arthur Conan Doyle zeigen, wie detailgetreu die Autoren der Serie sind. Beispielsweise nennt sich Moriarty Richard Brook oder auch Rich-Brook, was auf Deutsch übersetzt „Reichen-Bach“ bedeutet. Des Weiteren begeistern alle drei Hauptdarsteller mit einer unglaublichen Schauspielleistung. Besonders Schauspieler Andrew Scott zeigt hier sein wahres Können. Sein Schauspiel als Richard Brook lässt selbst die Zuschauer für einen Moment glauben, dass sie ebenfalls von Sherlock hinters Licht geführt wurden.

