Der Doctolib-Login funktioniert nicht und es ist euch nicht möglich, Termine einzusehen oder zu vereinbaren? Dafür kann es einige Gründe geben!

Doctolib ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, welches Patienten mit Ärzten verbindet. Arzttermine können damit ganz einfach online gebucht werden. Über die Website oder per App können Patienten nach verfügbaren Terminen bei dem Arzt ihrer Wahl suchen. Aber was, wenn der Login nicht funktioniert und ihr euch gar nicht erst anmelden könnt? Erfahrt in unserem Beitrag, welche Gründe es dafür geben kann und wie ihr das Problem lösen könnt.

Auch der Impfpass ist mittlerweile digital. Im Video wird erklärt, wie die digitale Variante funktioniert:

So funktioniert der digitale Impfpass

Doctolib-Login: Anmeldung funktioniert nicht

Wenn der Doctolib-Login nicht funktioniert, kann es verschiedene Ursachen dafür geben. Es könnte technische Probleme mit der Plattform oder der App geben, Serverprobleme oder sogar Wartungsarbeiten, die vorübergehend den Zugriff beeinträchtigen. So könnt ihr zur Lösungssuche vorgehen:



Überprüft noch einmal, ob eure Anmeldeinformationen korrekt sind, einschließlich Benutzername, E-Mail-Adresse und Passwort. Könnt ihr euch nicht mehr einloggen, weil ihr das Passwort vergessen habt, dann könnt ihr jederzeit ein neues generieren. Kontrolliert, ob eure Internetverbindung stabil ist. Versucht es zu einem späteren Zeitpunkt erneut, falls technische Probleme vorliegen oder die Plattform gewartet wird. Vielleicht ist eine neue Verifizierung nötig. Das kann vorkommen, wenn ihr euer Gerät wechselt oder ihr euer Passwort über „Mein Konto“ verändert habt. Eine 2-Faktor-Authentifizierung ist womöglich notwendig. Dann müsst ihr angeben, wie ihr die 2-FA durchführen wollt und auf „Bestätigen“ klicken. Auch aus einem Inkognito-Fenster bei Firefox könnt ihr einiges nicht durchführen. Zur Anmeldung könnte es helfen aus dem Inkognito-Modus zu gehen.



Wenn das Problem weiterhin besteht, könnt ihr letztlich den Kundensupport von Doctolib kontaktieren, um Unterstützung zu erhalten und das Problem zu melden. So könnt ihr den deutschen Kundensupport erreichen:



Telefonnummer: +49 (0)89 20702884

E-Mail-Adresse: kontakt@doctolib.de

Doctolib-Login – so funktioniert’s

Doctolib-Login bei Erstanmeldung

Für den ersten Login müsst ihr euch zunächst registrieren. Bei der Registrierung müsst ihr folgende Daten angeben:

Festnetz oder Mobiltelefon

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Passwort

Abschließend müsst ihr nur noch die allgemeinen Nutzungsbedingungen bestätigen. Danach erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, um euer Konto zu verifizieren. Nach der Verifizierung könnt ihr euch mit euren Anmeldedaten direkt bei Doctolib einloggen.

Doctolib-Login für bestehende Nutzer

Habt ihr bereits ein Konto, das verifiziert ist, könnt ihr euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort anmelden.