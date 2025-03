E5 oder E10 tanken: Diese Unterschiede solltet ihr an der Tankstelle kennen

Wenn ihr einen Benziner fahrt, habt ihr beim Tanken die Wahl: E5 oder E10. Doch was ist E10 überhaupt und wo liegen die Unterschiede zu E5? Wir klären auf.

Was unterscheidet E10 von E5?

Schon seit 2011 gibt es an deutschen Tankstellen neben dem bisher bekannten E5 auch den Biokraftstoff E10. Diese Bezeichnung deutet auf den Ethanolanteil im Benzin hin. Während E5 höchstens fünf Prozent Ethanol enthält, dürfen es bei E10 bis zu zehn Prozent sein.

Ziel dabei ist, durch den erhöhten Anteil an Ethanol das Benzin umweltverträglicher zu machen. Würden wir statt E5 konsequent E10 tanken, könnten wir die Emissionswerte von Kohlendioxid, Stickoxid und Feinstaub teilweise deutlich senken. Gerade in den Innenstädten ließe sich die Luftqualität also deutlich verbessern.

Kann ich mit E10 genauso fahren wie mit E5?

Durch die Beimischung von Ethanol verändern sich die chemische Eigenschaften des Kraftstoffs. Einerseits verbrennt Ethanol besser, andererseits ist der Energiegehalt niedriger. Durch die veränderte Zusammensetzung lässt sich errechnen, dass ihr etwa ein Prozent mehr Benzin verbraucht, wenn ihr E10 tankt.

Eine Messung auf dem ADAC Abgasprüfstand bestätigte das. Der ADAC weist jedoch darauf hin, dass die tatsächlichen Verbrauchswerte stärker abweichen können und unter anderem von der Fahrweise und den Witterungseinflüssen abhängen.

Doch auch bei einem leicht erhöhten Verbrauch lohnt es sich, E10 zu tanken. Der Biokraftstoff ist deutlich günstiger und umweltschonender. Sorgen um einen höheren Verschleiß braucht ihr euch nicht zu machen, denn fast jedes Fahrzeug, das auf Deutschlands Straßen unterwegs ist, verträgt E10.

Ist ein noch höherer Ethanolanteil möglich?

Nach Einschätzung der Experten des ADAC ist eine weitere Erhöhung des Ethanolanteils durchaus vorstellbar. Natürlich müsste dieser Kraftstoff genormt sein und die Fahrzeuge müssten darauf ausgelegt sein, mit dem höheren Anteil an Ethanol zurechtzukommen.

Möglich ist jedoch, dass es in Zukunft einmal E20 an den Tankstellen gibt. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren könnten damit noch umweltverträglicher unterwegs sein als mit E10.

