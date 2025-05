Einer der größten Rap-Beefs: So fies griff Kendrick Lamar mit „Not Like Us“ Drake an

Schon seit geraumer Zeit gelten Kendrick Lamar und Drake als Feinde, die einander in ihren Songs immer wieder öffentlich kritisieren. Lamars „Not Like Us“ beinhaltet dabei ganz schön harten Tobak.

Kendrick Lamar vs. Drake: Kampf der Musik-Giganten

Tupac Shakur vs. The Notorious B.I.G, 50 Cent vs. P. Diddy, Nicki Minaj vs. Cardi B – die Hip-Hop-Geschichte ist voll von legendären Fehden unter Rap-Größen. Polarisiert hat zuletzt vor allem der Beef zwischen den US-amerikanischen Rapper Kendrick Lamar und dem kanadischen Musiker Drake.

Ihre öffentliche Feindschaft startete schon 2013 und eskalierte 2024 mit Lamars Song „Not Like Us“. Darin werden schwere Vorwürfe gegen Drake erhoben. Der Song und das dazugehörige Musikvideo bestechen jedoch auch durch tiefgehende Symbolik und einer ordentlichen Portion Gesellschaftskritik. Auf YouTube könnt ihr selbst einen Blick ins Musikvideo werfen:

Kendrick Lamars „Not Like Us“: Das steckt hinter den Lyrics

Gerade Reddit bietet eine gute Plattform, um derlei virale Phänomene wie Lamars Musikvideo gemeinsam zu analysieren (siehe Reddit). Für eine Person allein ist es wahrscheinlich kaum möglich, alle Referenzen und Symbole im Song zu entdecken und richtig zu interpretieren. Wir haben für euch aber die interessantesten Highlights herausgesucht.

Ein besonderes Datum

Schon das Upload-Datum des Musikvideos ist bemerkenswert. Der 4. Juli ist der Nationalfeiertag der USA – einem Land, das historisch auf Basis von Kolonialisierung und der Unterdrückung rassifizierter Menschen errichtet wurde.

Lamar scheint hier eine Verbindung zu Drake knüpfen, dem er vorwirft, er würde in seiner Musik andere Schwarze Künstler kopieren und ausbeuten, um dadurch seinen eigenen Erfolg zu sichern. Mit der Zeile „No, you not a colleague, you a f--- colonizer“ disst Lamar Drake sogar sehr direkt als „Kolonisator.“

West-Coast-Kultur

Gleich zu Beginn wird der Ort des Geschehens gezeigt: Die City Hall, also das städtische Gerichtsgebäude, in Lamars Geburtsort Compton, der an der Westküste der USA liegt. Damit wird impliziert, Drake stehe hier metaphorisch vor Gericht.

Als Lamar an die Tür klopft, wird er von Tommy dem Clown eingelassen, einer gefeierten Legende der Hip-Hop-Kultur, auf die der Tanzstil des Clowings beziehungsweise Krumpings zurückgeht. Der kritisiert Lamar erstmal dafür, zu spät gekommen zu sein, was ein Verweis auf einen vergangenen Vorwurf seitens Drake gegen Lamar ist, er würde zu lange für seine Diss-Antwort brauchen.

Lamar bleibt cool und nimmt Platz neben anderen Leuten, die alle eine gleiche Ästhetik zu teilen scheinen, Shirts mit der Aufschrift „Not Like Us“ tragen und Tanzmoves im Stil des Krumpings machen. Die Botschaft scheint zu sein: Hier geht es nicht einzig um den Beef mit Drake, sondern einen Clash von Kulturen, bei dem sich die lokale Schwarze Community selbst verteidigt.

Verweis auf Drake-Album

In einer nächsten Szene schleicht sich ein vermummter Mann von hinten an Lamar an, wird jedoch prompt von einer unsichtbaren Kraft zurückgeworfen. Dies scheint eine Referenz auf das Cover zu Drakes Album „Dark Lane Demo Tapes“ zu sein, das einen maskierten Mann abbildet. Lamar zeigt hier, dass er für Drake unantastbar ist.

Lamars Auszeichnungen

Dann geht es ans eingemachte: In einer Gefängniszelle macht Lamar genau 17 Push-ups, was der Anzahl seiner gewonnenen Grammys entspricht – er unterstreicht also seinen eigenen Erfolg und seine Überlegenheit zu Drake.

Die schweren Vorwürfe

Gleichzeitig wirft er seinem Konkurrenten vor, auf Minderjährige zu stehen. Mit einem Wortspiel (das englische „A-Minor“, das übersetzt „A-Moll“ bedeutet, reimt sich mit dem englischen Wort für „eine Minderjährige“, also „a minor“) betont er diesen Diss weiter. Im nächsten Abschnitt zerstört er außerdem eine Piñata in Form einer Eule – bekannterweise das Logo seines Erzfeindes.

Familienangelegenheiten

Später folgt eine Szene, in der Lamar und seine Partnerin Whitney Alford sowie ihre gemeinsamen Kinder sorgenlos zusammen in einem Wohnzimmer tanzen. Das glückliche Familienleben steht im Kontrast zu Gerüchten, die Drake im Laufe des Beefs über Lamars Familie und ihre angeblichen Probleme in die Welt setzte.

Der Beef zwischen Lamar und Drake: Ein Überblick

Obwohl die Künstler wegen ihres Beefs heute als Feinde gelten, fing es einmal harmlos an. Tatsächlich waren die beiden Stars einander früher nicht nur freundlich gesinnt, sondern arbeiteten einst sogar miteinander. Im November 2011 hatte Lamar ein Feature auf Drakes Album „Take Care“, im Oktober 2012 kollaborierten die Künstler für den Song „Poetic Justice“.

Beide Karrieren liefen gut, während jedoch hier und da immer öfter gegen den jeweils anderen geschossen wurde. Eins führte zum anderen und ihre Feindschaft schaukelte sich über Jahre hinweg immer weiter hoch.

Jedoch wurde der Beef erst 2023 so richtig konkret, als Drake für „First Person Shooter“ mit J. Cole kollaborierte. Darin feierten sich die Rapper zusammen mit K. Dot als „Big Three“ und somit die wichtigsten Größen der Branche – womit sich Kendrick Lamar herausgefordert sah, seine künstlerische Überlegenheit zu beweisen.

In „Like That“ nahm Lamar in 2024 Stellung und inszenierte sich mit den Zeilen „Motherf–k the big three, n—a, it’s just big me“ als bester Rapper der aktuellen Hip-Hop-Szene. Im April des gleichen Jahres antwortete Drake mit „Push Ups“, in der er sich über Lamars kleine Statur lustig machte. Später folgte „Taylor Made Freestyle“, in der die mit künstlicher Intelligenz generierten Stimmen von Tupac und Snoop Dogg mitrappten.

Lamars Comeback folgte Ende April mit dem Diss „Euphoria“, in dem er auf brutale Weise Drakes Auftreten, Kleidungsstil und mehr lächerlich machte. Im Mai folgte dann noch „6:16 in LA“, in dem er Drake nahelegt, es befinde sich ein Maulwurf in seinem Umfeld, der Lamar von seinen schmutzigen Geheimnissen berichte.

Danach erfolgten noch Angriffe auf die Familien des jeweils anderen. In „Family Matters“ impliziert Drake, die Ehe von Lamar sei von Problemen inklusive Untreue belastet. Mit „Meet the Grahams“ deutete Lamar an, Drake habe eine Tochter, die er von der Öffentlichkeit fernhalte und um die er sich nicht kümmern würde.

Mit „Not Like Us“ erreichte der Beef zwischen den verfeindeten Musikgrößen schließlich einen Höhepunkt. Darin werden die bisher schwersten Vorwürfe erhoben, weshalb Drake sogar mit einer Klage rechtliche Schritte einleiten ließ.

Der Song wurde zu einem erfolgreichen Hit, überschritt im Januar 2025 eine Milliarde Aufrufe auf Spotify, gewann im Februar fünf Grammys und wurde in der Halftime-Show des Superbowls aufgeführt. Wohl sehr zum Ärger von Drake hatte dabei Sportlegende Serena Williams, die er angeblich einmal gedatet haben soll, einen Gastauftritt und tanzte mit Lamar im Krumping-Stil.