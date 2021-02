Kaum jemand dürfte nach dem Brexit noch einen Anruf aus Manchester erwarten. Darum bestehen gute Gründe, gegenüber der englischen Telefonnummer +441619108364 (oder 00441619108364) misstrauisch zu sein. Wie GIGA euch erklärt, solltet ihr bei diesen Anrufen vorsichtig sein und am besten die Nummer blockieren.

Bei der Rufnummer +441619108364 handelt es sich um einen Anschluss in Manchester, an dem ein Callcenter hängt. Telefonverkäufer mit zum Teil exotischen Akzenten versuchen, deutsche Kunden in neue Energieverträge zu pressen.

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen versuchen diese Anrufer, an eure Daten zu kommen:

Was steckt hinter der Nummer +441619108364?

Anrufer mit osteuropäisch oder indisch gefärbtem Deutsch melden sich als „ Energieberatung “ oder sogar als euer Stromanbieter (ohne sagen zu können, welchen Stromanbieter ihr habt).

melden sich als „ “ oder sogar als euer (ohne sagen zu können, welchen Stromanbieter ihr habt). Fragt man konkret nach, um welchen Stromanbieter es sich handelt, legen die Anrufer oft auf.

Es wird behauptet, dass eine gebuchte Strompreisgarantie nun wegfallen würde, was die zukünftigen Stromtarife verdoppelt .

würde, was die zukünftigen . Teilweise behaupten die Anrufer auch nur, im Auftrag des Stromanbieters „ Daten abgleichen “ zu wollen. Dazu erfragen sie die Zählernummer, Vertragsnummer, Kontonummer, Namen und Anschrift sowie – Achtung! – den aktuellen Stromanbieter. Diese Daten darf man den Anrufern auf keinen Fall geben. Damit ist es möglich, einen Stromanbieterwechsel durchzuführen und es ist sehr mühselig, das rückgängig zu machen.

“ zu wollen. Dazu erfragen sie die und Anschrift sowie – Achtung! – den aktuellen Stromanbieter. und es ist sehr mühselig, das rückgängig zu machen. Bezweifelt man die Angaben, werden die Anrufer teilweise beleidigend oder legen auf.

Die Hauptbetreiber dieser „Stromtarif-Masche“ sitzen in der Türkei und in England. Während die türkischen Callcenter durch „Call-ID-Spoofing“ meist deutsche Rufnummern fälschen, rufen die Engländer unter ihrer eigenen Nummer an. Da sie mittlerweile nicht einmal mehr EU-Mitglieder sind, kann man dagegen relativ wenig tun. Am besten solltet ihr die Rufnummer +441619108364 blockieren.

Telefonnummer +441619108364 und Anrufe aus ganz England blockieren

Wenn ihr keine regelmäßigen telefonischen Kontakte nach England pflegt, kann es nicht schaden, wenn ihr den gesamten Bereich der englischen Landesvorwahl +44 beziehungsweise 0044 sperrt. Zumindest im Festnetz und bei Nutzung der Fritzbox ist das relativ einfach. Am Handy könnt ihr zumindest diese Nummer blockieren.

Unser Video zeigt euch, wie ihr Telefonnummern im Handy blockieren könnt:

Leider unterstützen Telekom-Router so ein Feature nicht, weswegen ihr eben dem Umweg über die Internet-Einstellungen nehmen müsst. Im Handy könnt ihr beispielsweise beim iPhone die Funktion „Unbekannte Anrufer stummschalten“ nutzen. Das sorgt dafür, dass euch niemand anrufen kann, der nicht entweder in euren Kontakten ist oder von euch selbst angerufen wurde. Diese Funktion gibt es auch in Android. Dort ist sie in den Einstellungen der Telefonie-App unter „Blockierte Nummern“ zu finden.

