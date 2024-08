„Fluch der Karibik 6“: Eine Fortsetzung ohne Depp?

Hisst die Flaggen, denn „Fluch der Karibik 6“ ist bereits eine feste Sache. Doch Fans der Piraten-Crew von Jack Sparrow müssen sich auf eine große Änderung vorbereiten. Alles, was wir über die Fortsetzung wissen, erfahrt ihr hier.

Eines der wohl erfolgreichsten Franchise aus dem Hause Disney kommt nach mehreren Jahren Pause zurück auf die große Leinwand. Nach dem fünften Teil der Reihe, „Salazars Rache“, im Jahr 2017 war lange Stille um die Crew rund um Jack Sparrow.

Jetzt gibt es frohe Kunde aus dem Mund von Produzent Jerry Bruckheimer: „Fluch der Karibik 6“ ist in der Mache und die Piraten machen die Meere wieder unsicher.

„Fluch der Karibik 6“ trennt sich von Jack Sparrow

Wer sich jetzt aber auf weitere Abenteuer mit Johnny Depps legendärer Rolle Captain Jack Sparrow freut, wird leider enttäuscht. Das Gesicht der Reihe wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurückkehren.

Bruckheimer plauderte dazu in einem Interview mit Comicbook:

But we're gonna reboot Pirates, so that is easier to put together because you don't have to wait for certain actors.

„Fluch der Karibik“ erhält ein Reboot mit neuen Geschichten und vor allem auch neuen Charakteren. Seine Begründung hierfür ist unter anderem, dass man dabei nicht auf einen freien Spot in den vollen Kalendern der ehemaligen Hauptdarsteller warten muss.

Ihr solltet also, neben Sparrow, nicht mit den Charakteren von Keira Knightley und Orlando Bloom rechnen. Ob Nebencharaktere wie die Besatzung der Black Pearl einen Auftritt erhalten werden, ist nicht bekannt. Ganz aus der Welt von „Fluch der Karibik“ werden sie jedoch bestimmt nicht verschwinden.

Darum geht es in „Fluch der Karibik 6“

Worum genau es in dem neuen Teil der Filmreihe gehen wird, ist Stand April 2024 nicht bekannt. Die Autoren von Teil 6, Craig Mazin, Macher der „The Last Of Us“-Serie und Drehbuchautor der vorherigen Teile, Ted Elliott, waren sich zuerst nicht sicher, ob Disney die Geschichte kaufen würde.

We pitched it and thought there's no way they're buying it, it's too weird. And they did! And then we wrote a fantastic script and the strike happened and everyone's waiting around (Quelle: LA Times)

Es bleibt also dabei abzuwarten, bis die Piratenschiffe wieder am Horizont zu sehen sind.

