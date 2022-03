Wer auch ohne DSL schnell und unkompliziert zu Hause ins Internet möchte, findet mit den „WLAN aus der Steckdose“-Optionen von Telekom, Vodafone und o2 eine flexible Lösung. Wir haben Speedbox, GigaCube und HomeSpot miteinander verglichen und verraten die Details.

Hotspot & LTE-Router: Wozu braucht man das?

Wenn es nach den drei großen Netzwerkbetreibern in Deutschland geht, braucht es in Zukunft keinen DSL- oder Kabelanschluss in den eigenen vier Wänden mehr, um schnell im Internet unterwegs zu sein. Sowohl Telekom als auch Vodafone und o2 haben LTE- sowie 5G-Router im Angebot, mit denen man lediglich einen Stromanschluss und ausreichend Mobilfunkempfang benötigt, um schnell los surfen zu können. Die Router werden einfach mit der Steckdose verbunden, das Gerät stellt eine Verbindung zum Mobilfunknetz her und schon können sich Smartphone, Tablet und Co. ins WLAN-Netz des Routers einwählen.

Die Router sind somit bestens geeignet für Personen, die entweder in ländlichen Gegenden leben oder die aus anderen Gründen keinen DSL- oder Kabelanschluss bei sich anliegen haben. Aber auch Leute, die regelmäßig mobil sind, können großen Nutzen aus dem „WLAN to go“ ziehen. Da der mobile Router nicht an einen Haushalt gebunden ist, kann er innerhalb Deutschlands überall mit hingenommen werden. Wer also nur eine kurze Zeit stationär Internet benötigt, zum Beispiel auf Geschäftsreise oder im Urlaub, kann sein Internet von zu Hause einfach mitnehmen.

Je nachdem wie hoch der Verbrauch an Daten, wie schnell die Verbindung sein soll und welches Netz ihr bevorzugt, lässt sich ein individuell passendes Paket schnüren. Wir stellen folgend die Optionen der großen deutschen Netzbetreiber vor.

Vodafone: Der GigaCube mit 4G und 5G

Vodafone hat den GigaCube im Repertoire, um für mobiles Internet zu sorgen. Regelmäßig gibt es zu den Grundpaketen Angebote, wie zum Beispiel kostenlose 6 Monate zum Start oder erhöhtes Datenvolumen. Immer möglich ist es, das Ganze erstmal 30 Tage kostenlos zu testen. Insgesamt stehen 6 verschiedene Pakete zur Wahl – das Datenvolumen von 125 GB, 250 GB oder 500 GB (max. 500 MBit/s) kann je mit dem 4G- oder 5G-GigaCube kombiniert werden.

Die Kosten im Überblick:

Mindestlaufzeit 24 Monate, danach monatlich kündbar

Noch bis 22. März 2022 gibt es zusätzlich, je nach Paket, 30-120 GB Datenvolumen gratis dazu

Vodafone GigaCube 4G Vodafone GigaCube 5G Einmaliger Hardwarepreis 9,90 Euro 1 Euro Monatlicher Hardwarepreis 0 Euro 0 Euro Einmaliger Anschlusspreis 49,99 Euro 49,99 Euro 125 GB Datenvolumen 34,99 Euro im Monat

(effektiv 37,49 Euro) 44,99 Euro im Monat

(effektiv 47,11 Euro) 250 GB Datenvolumen 44,99 Euro im Monat

(effektiv 47,49 Euro) 54,99 Euro im Monat

(effektiv 57,11 Euro) 500 GB Datenvolumen 74,99 Euro im Monat

(effektiv 77,49 Euro) 84,99 Euro im Monat

(effektiv 87,11 Euro)

Anmerkung: Die Effektivkosten errechnen sich aus den Gesamtkosten des jeweiligen Paketes geteilt durch die Mindestlaufzeit von 24 Monaten, inklusive Hardwarepreise und Einmalzahlungen.

Ebenfalls eine All-in-One-Lösung bietet die Telekom mit der Speed Box. Für 39,99 Euro im Monat erhält man 100 GB Datenvolumen im Monat bei einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Einmalig kommen 40,95 Euro für den Router und die Bereitstellung hinzu. Effektiv surft man also pro Monat für 41,66 Euro flexibel durchs Netz. Die Downloadgeschwindigkeit ist ordentlich und die Preisgestaltung übersichtlich. 5G kann für 4,95 Euro im Monat optional dazu gebucht werden.

Die Speedbox gibt es auch für junge Leute: Wer zwischen 18 und 27 Jahren alt ist, bekommt sowohl das 4G, als auch das 5G-Paket für 10 Euro im Monat günstiger.

Die Kosten im Überblick:

Mindestlaufzeit 24 Monate, danach monatlich kündbar

Speedbox 4G Speedbox 5G Einmaliger Hardwarepreis 1 Euro 1 Euro Monatlicher Hardwarepreis 0 Euro 0 Euro Einmaliger Anschlusspreis 39,95 Euro 39,95 Euro Monatlicher Tarifpreis 39,95 Euro 44,90 Euro Datenvolumen 100 GB 100 GB Geschwindigkeit Download bis zu 300 MBit/s

Upload bis zu 20 MBit/s Download bis zu 300 MBit/s

Upload bis zu 20 MBit/s Effektivpreis pro Monat 41,66 Euro 46,61 Euro

o2 HomeSpot: LTE/5G-Internet aus der Steckdose

Wer bei sich ein gut ausgebautes o2-Netz vorfindet, kann mit dem passenden HomeSpot ein gleichwertiges Angebot finden. Anders als bei Telekom und Vodafone kann man bei o2 sogar zwischen verschiedenen Router-Modellen ab 5,99 Euro im Monat wählen. Die Preisgestaltung ist etwas kompliziert, da die Kosten nach 12 Monaten steigen. Wir haben euch unten die wichtigsten Punkte aufgeschlüsselt. Insgesamt ist das „WLAN to go“ bei o2 vergleichsweise günstig – und eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz ist bei allen Tarifen gleich mit inbegriffen. Weiterer Vorteil bei o2: Es gibt einen Unlimited-Tarif, Nachteil: Die Geschwindigkeit mit maximal 50 MBit/s fällt vergleichsweise gering aus.

Die Kosten im Überblick:

Mindestlaufzeit 24 Monate, danach monatlich kündbar