Halara Kundenservice – so erreicht Ihr den Online-Fashion-Anbieter

Ihr habt Fragen zu eurer Halara-Bestellung oder Probleme mit einer Rücksendung? Wir verraten euch, wie ihr den Kundenservice am besten erreichen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Welche Kontaktmöglichkeiten bietet Halara?

Halara betreibt einen beliebten Online-Shop für Damenmode. Das Unternehmen konzentriert sich auf stylishe Activewear, Freizeitkleidung und Basics und richtet sich überwiegend an eine junge, modebewusste Zielgruppe. Wie bei allen Online-Fashion-Anbietern können Fragen zur Kollektion oder Probleme bei Bestellungen und Rücksendungen auftreten. Bei GIGA erfahrt ihr, wie ihr den Kundenservice von Halara erreichen könnt.

Anzeige

Halara bietet seinen Kunden und Kundinnen eine Reihe von Kontaktmöglichkeiten. Am besten nutzt ihr – je nach Art eures Anliegens – eine der E-Mail-Adressen oder den Live-Chat.

So erreicht ihr Halara per E-Mail

Das Fashion-Unternehmen gibt auf seiner Website eine Antwortzeit von ein bis drei Werktagen an und weist auf eine Überprüfung des Spam-Ordners hin. Diese E-Mail-Adressen stehen euch zur Verfügung:

Kundenservice: service@thehalara.de und service@de.thehalara.com

service@thehalara.de und service@de.thehalara.com B2B-Anfragen: collaboration@thehalara.com

collaboration@thehalara.com Rechtliche Anliegen: legal@halara.com

Anzeige

Langeweile im Kleiderschrank? Im Video erfahrt ihr, wie ihr neue Outfits kreiert:

Styling-Tipps: So findet ihr täglich das perfekte Outfit!

So kontaktiert ihr Halara per Live-Chat

Mit der Live-Chat-Funktion steht euch Halara sogar rund um die Uhr zur Verfügung. Ihr könnt eure Service-Anfragen also zu jeder Tages- und Nachtzeit an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens richten. Geht dazu einfach auf die Website www.thehalara.de und klickt auf das Headset-Symbol in der rechten oberen Ecke. Ein Chat-Fenster öffnet sich und schon kann es losgehen.

Anzeige

Ihr erreicht Halara auch auf Social Media

Natürlich findet ihr Halara auch auf Facebook, Instagram & Co. Für Fragen, die eure Bestellung oder eure Retoure betreffen, eignen sich diese Kanäle zwar nicht, aber ihr könnt dort Feedback abgeben oder allgemeine Anliegen klären.

Häufig gestellte Fragen könnte ihr auch im FAQ-Bereich klären

Schnelle Hilfe zur Selbsthilfe bekommt ihr außerdem im FAQ-Bereich auf der Homepage des Unternehmens. Dort findet ihr die Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um Bestellung, Versand, Retouren und Größen der Modemarke.

So funktionieren Retouren bei Halara

Im Gegensatz zu vielen anderen Fashion-Anbietern ist bei Halara die Genehmigung eurer Retoure durch den Kundenservice erforderlich. Das Unternehmen akzeptiert keine Rücksendungen, die nicht vorher angefragt wurden und weist ausdrücklich darauf hin, dass die retournierten Artikel nicht an den ursprünglichen Absender geschickt werden dürfen. So geht ihr bei einer Retoure vor:

Kontaktiert den Halara Kundenservice per E-Mail (service@thehalara.de oder service@de.thehalara.com). Die Kontaktaufnahme muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Bestellung erfolgen. Nennt eure Bestellnummer sowie die Artikel, die ihr zurückgeben möchtet. Vergesst nicht, den Grund der Rücksendung und eure Kontaktdaten mit anzugeben. Wartet nun auf die Rücksendegenehmigung und die Rücksendeadresse. Sendet das oder die Produkte innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Genehmigung zurück. Bitte beachtet, dass ihr die Kosten der Retoure selbst tragen müsst. Halara übernimmt die Rücksendekosten nicht. Selbstverständlich muss die Kleidung ungetragen und ungewaschen sein. Bitte denkt daran, dass Halara keine Unterwäsche zurücknimmt. Innerhalb von 14 Tagen nach der Rücksendung erhaltet ihr dann eure Erstattung. Sollte diese nicht rechtzeitig eintreffen, wendet euch bitte erneut und unverzüglich an den Kundenservice.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.