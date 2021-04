Die Firma Xiaomi ist vor allem für seine Smartphones bekannt. Der Hersteller hat aber ein riesiges Sortiment an Produkten zu bieten, die man hierzulande kaum kennt. Über ein Gadget werde ich heute berichten. Ich habe es in den letzten Wochen sehr lieb gewonnen und wird mir während der kommenden Frühlings- und Sommermonate noch viele Male helfen.

Xiaomi: Mobiler Luftkompressor ideal für den Sommer

Xiaomi tragbarer elektrischer Luftkompressor

Alljährlich verlagert sich ab März das Leben immer mehr nach draußen. Man holt den Grill hervor, entstaubt sein Fahrrad und geht am Wochenende mit Kind und Kegel in den Park, um Fußball zu spielen. Und nach dem langen Winterschlaf müssen all diese (Spiel-)Geräte meist wieder instand gesetzt werden. Das heißt: Gasgrill reinigen und Fahrradreifen und Bälle aufpumpen. Wer Kinder hat, weiß auch, dass diese nicht immer die Fahrräder benutzen wollen. Manchmal hat mein Nachwuchs Lust auf Inline-Skates oder Kickboards. Wenn man dann die Fahrräder hervor holt, sind die Reifen schon wieder nicht optimal aufgepumpt.

Als Reaktion darauf kaufte ich mir Jahr für Jahr immer kleinere Luftpumpen, um nicht ständig die Standpumpe aus unserer verkramten Kammer zu hervorzuholen. Und dann stieß ich auf Amazon auf ein geniales Gadget von Xiaomi: ein mobiler, elektrischer Luftkompressor.

Und ja, ich weiß, dass es ziemlich nerdig ist, dermaßen begeistert von einer elektrischen Luftpumpe zu sein. Aber ich liebe kleine Gadgets, die praktisch sind und das Leben erleichtern.

Die elektrische Luftpumpe von Xiaomi ist schön kompakt und einfach zu bedienen. Im Gegensatz zu mobilen Luftkompressoren von Bosch oder Vastar, sieht das Xiaomi aus wie ein mobiles Gadget von Apple, das zudem perfekt zum Look meines Bree-Rucksacks passt, der mich bei Wind und Wetter begleitet. Und auch diese urbane Optik macht für mich einen Teil der Faszination aus.

Der Luftdruck lässt sich leicht einstellen. Entweder ihr wählt zwischen vier verschiedenen Voreinstellungen (Aufo, Mofa, Fahrrad, Ball) oder ihr könnt ihn über Plus- und Minustasten manuell auf bis zu 150 PSI (pounds per square inch) regulieren. Zusätzlich gibt es eine Taste für die integrierte Taschenlampe, falls ihr einen Reifen bei Dunkelheit aufpumpen müsst.

Im Lieferumfang enthalten sind die verschiedenen Adapter für Autoreifen- und Fahrradreifenventile. Auch ein Nadelventil-Aufsatz für Basket- oder Fußbälle ist dabei. Der Akku lässt sich leicht über Micro-USB aufladen.

Die mobile, elektrische Luftpumpe von Xiaomi hat meinen Outdoor-Alltag vereinfacht. Jetzt kann ich ganz leicht und spontan den Ball für meine Kids aufpumpen und schnell mal alle vier Familienräder wieder fit machen. Ein Knopfdruck genügt.