Immer wieder liest man im Netz den Ausdruck „Instant Karma“. Vor allem, als Zusatz zu bestimmten Fail-Videos oder Nachrichten über Missgeschicken ist dieser Ausdruck zu lesen. Doch was bedeutet „Instant Karma“ eigentlich?

Netzkultur Facts

Unter „Karma“ versteht man das Konzept, nach welchem jede geistige und physische Handlung eine Folge nach sich ziehen wird. In Religionen, die nach dem Karma-Konzept wirken, zum Beispiel dem Hinduismus oder Buddhismus, muss diese Folge dabei nicht unmittelbar oder sogar im aktuellen Leben auftreten, sondern kann erst in einem zukünftigen Leben auftreten. „Instant Karma“ ist eine Abwandlung, die sich in der Netzkultur etabliert hat.

Was heißt „Instant Karma“ bei YouTube und Co.?

Beim ironisch gemeinten „Instant Karma“ „bezahlt“ man also sofort für die Taten, die vor kurzem vollführt wurden.

Das „Instant Karma“ geht nicht ganz so weit ins religiös-spirituelle. Oft findet man den Ausdruck als Kommentar in sozialen Medien. Findet ihr „Instant Karma“ als Zusatz bei einem Videotitel oder einer Nachricht, ist davon auszugehen, dass eine Person eine missbilligende Handlung begangen hat und diese unmittelbar und direkt bestraft wird, indem der Person etwas Negatives widerfährt. Folgende Beispiele stehen für „Instant Karma“-Handlungen:

Ein Radfahrer überholt aggressiv einen anderen, ordentlichen Fahrer und stürzt dann zu Boden.

Ein Hundebesitzer ärgert seinen Hund und wird dann gebissen.

Ein Verkehrsteilnehmer missachtet jegliche Verkehrsregeln und läuft dabei direkt der Polizei in die Arme.

Jemand versucht eine Person, die über einen Baumstamm balanciert, zu verunsichern und fällt dabei selbst vom Baumstamm.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

„Instant Karma“: Bedeutung auf Deutsch

Generell weist „Instant Karma“ also darauf hin, dass jemandem etwas Schlechtes widerfährt, wenn man selber Schlechtes tut. „Instant“ gibt an, dass die Konsequenz unmittelbar nach der negativen Handlung folgt. „Karma is a bitch“ ist ein weiterer Begriff aus der Netzsprache, der das religiöse Konzept aufgreift.

„Instant Karma“ ist zudem Teil eines Songtitels von John Lennon. Das Lied „Instant Karma! (We All Shine On)“ wurde 1970 in Zusammenarbeit mit Lennons Frau, Yoko Ono, veröffentlicht. Der Song gehört zu den wichtigsten Solo-Titeln Lennons und wurde unter anderem von Tokio Hotel, U2 und Duran Duran neu interpretiert.

Bei uns findet ihr viele weitere Erklärungen gängiger Ausdrücke. So erfahrt ihr bei uns etwa, was hinter der Abkürzung „ICYMI“ steht und was „FFS“ bedeutet.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.