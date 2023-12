Kostenlose Puzzle-Spiele: Diese neun Browserspiele sind einen Blick wert

Puzzle-Spiele sind ein guter Zeitvertreib. Wir haben für euch neun Empfehlungen zusammengesucht, mit denen euch bestimmt nicht langweilig wird.



Einige möchten in ihrer Freizeit mit einem Puzzle-Spiel gefordert werden. Doch ein passendes Spiel zu finden ist häufig gar nicht so leicht. Es sollte nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig sein. Ausgeglichen eben. Wir nehmen euch die Arbeit einer Suche nach guten Puzzle-Spielen ab und empfehlen euch diese neun Titel.

Auch diese kostenlosen Browserspiele aus unserem Video lohnen sich.

8 Kostenlose Browsergames

Let’s Catch

Bei Let’s Catch werden eure Mathefähigkeiten ein wenig getestet. Es geht darum, so viele gleiche Zahlenblöcke wie möglich zusammenzuschieben, um so immer höhere Punkte zu erreichen. Könnt ihr euren eigenen Highscore knacken?

Farm Puzzle Story 2

Bei Farm Puzzle Story 2 handelt es sich um ein einfaches Match-3-Game, ähnlich wie Candy Crush. Hier verschiebt ihr allerdings keine Süßigkeiten, sondern niedliches Gemüse. Kommt ihr einmal nicht weiter, helfen euch die verschiedenen Gemüsesorten, indem sie sich bemerkbar machen.

Make Me 10

Auch Make Me 10 richtet sich an eure Mathekenntnisse, aber keine Sorge! Es geht nur um kleine Zahlen, welche zusammen eine Zehn ergeben. Dafür erscheint eine bestimmte Zahl in der Mitte, welche ihr mit einer Zahl aus dem äußeren Kreis addieren müsst, um auf Zehn zu kommen. Schafft ihr es mal nicht, gesellt sich die Zahl in euren Kreis.

Get 10

Get 10 beschäftigt sich ebenfalls mit der Zahl Zehn. Mit einer bestimmten Anzahl an Spielzügen müsst ihr immer Blöcke einer gleichen Zahl durch Draufklicken zum Verschwinden bringen. Schafft ihr es, die 10.000 Punkte zu erreichen, ehe ihr keine Spielzüge mehr übrighabt?

Favorite Puzzles

Favorite Puzzles beschäftigt sich tatsächlich mit ganz normalem Puzzlen. Wer es liebt, Teile ineinander zu stecken, um daraus ein schönes Bild zu formen, ist hier genau richtig. Hier könnt ihr mit einfachem Puzzlen Entspannen.

Farming 10x10

Farming 10x10 testet eure Fähigkeiten in Sachen Organisation. Ihr müsst einen Acker so bewirtschaften, dass so viel Gemüse wie möglich angebaut werden kann. Schafft ihr es, alle Formen in das 10x10-Feld zu packen, ohne Platz zu lassen?

City Blocks

Auch bei City Blocks geht es um das richtige Platzieren. Allerdings werdet ihr hier zu Architekten, die Gebäude ihren richtigen Plätzen zuweisen müssen. Seid ihr ein echtes Organisationstalent?

Fly This!

Bei Fly This! dreht sich alles um Flugzeuge. Als Anführer einer ganzen Flugzeugflotte müsst ihr die Flugzeuge durch eine Reihe von Hindernissen lotsen. Legt die Flugstrecke vorher mit dem Malen einer Linie fest und schaut zu, ob eure berechnete Route funktioniert.

Conduct This!

Conduct This! testet euer Organisationstalent zum Thema Züge! Haltet den Zug an, lasst ihn schneller fahren oder ändert seinen Fahrtweg. Alles einsteigen!