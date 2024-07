Lidl verkauft mobile Klimaanlage zum Schleuderpreis

Ihr wollt an heißen Sommertagen eine erfrischende Abkühlung in den eigenen vier Wänden? Dann hat Lidl genau das richtige Angebot für euch. Mit dem Silvercrest SMK 7000 B2 bietet der Discounter ein leistungsstarkes und dennoch leises Kühlgerät, das flexibel in jedem Raum eingesetzt werden kann. In diesem Artikel stellen wir euch das Gerät vor und geben euch eine Einschätzung zur Leistung.

Lidl: Mobile Klimaanlage unschlagbar günstig

Mit dem Silvercrest-Klimagerät könnt ihr zukünftig auch an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren. Das Modell bietet zum Lidl-Preis von 149 Euro einiges fürs Geld (Angebot bei Lidl ansehen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu. Im Preisvergleich kosten ähnliche Geräte mindestens 200 Euro, somit könnt ihr hier ein echtes Schnäppchen ergattern.

Anzeige

Silvercrest SMK 7000 B2 Mobiles Klimagerät für Räume bis 45 m³ mit einstellbarer Temperatur von 16 bis 31 °C, automatischer Oszillationsfunktion und 24-Stunden-Timer-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2024 11:59 Uhr

Was bietet euch die Klimaanlage von Silvercrest?

Die Klimaanlage bietet euch eine starke Kühlleistung für Räume bis zu 45 m³. Das Besondere ist jedoch, dass sie dabei mit maximal 65 dB (A) kaum hörbar ist. Ein weiterer Vorteil der Silvercrest SMK 7000 B2 ist die Mobilität. Das Gerät ist mit praktischen Rollen ausgestattet, sodass ihr es mühelos von Raum zu Raum bewegen könnt. Das bedeutet, dass ihr nicht an einen einzigen Raum gebunden seid, sondern die angenehme Kühle im ganzen Haus genießen könnt. Zudem ist das Gerät mit einem Luftfiltersystem ausgestattet, das Schadstoffe, Staub und Allergene aus der Luft entfernt und kann den Raum auch entfeuchten.

Anzeige

Die Bedienung des Klimageräts ist besonders einfach gehalten. Die übersichtliche Fernbedienung ermöglicht euch eine intuitive Steuerung der gewünschten Einstellungen. Ihr könnt die Temperatur, Lüfterdrehzahl und den Timer nach euren Vorlieben anpassen.

Mehr als 70 Kunden bei Lidl haben ihre Bewertung hinterlassen und vergeben gute 4 von 5 Sternen. Wenn ihr euch also nach einer effektiven und dennoch leisen Kühlung in euren eigenen vier Wänden sehnt, solltet ihr das Angebot des Silvercrest SMK 7000 B2 Klimageräts bei Lidl in Betracht ziehen. Mit seiner leistungsstarken Kühlung, der geräuscharmen Technologie und der flexiblen Mobilität bietet es eine attraktive Lösung für heiße Sommertage.

Anzeige

Silvercrest SMK 7000 B2 jetzt ab 149,00 € bei Lidl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2024 11:59 Uhr

Ihr wollt noch eine stärkere Alternative? Dann Aldi das passende Angebot für euch auf Lager:

Comfee 12.000 Plus Statt 559 Euro UVP: Mobile Klimaanlage für Räume bis 43 m², Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren, Auto-Swing für eine ausgeglichene Kühlwirkung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2024 10:58 Uhr

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.