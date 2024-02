Nummer +33377206173 macht sich den Ruf kaputt

Ihr seid in Deutschland, die französische Nummer 0033377206173 ruft an und will etwas aus Italien verkaufen – oh wunderbare Globalisierung! Eigentlich steckt dahinter ein seriöses Unternehmen, doch diese Methoden sind geeignet, seinen Ruf zu zerstören. Was steckt dahinter?

Wenn euch die Telefonnummer 0033377206173 angezeigt wird, handelt es sich eindeutig um eine Kaltakquise, auch „Cold Call“ genannt, und die ist in Deutschland verboten. Möglicherweise ist es den italienischen Auftraggebern sowie den französischen Callcentern unbekannt – oder schlichtweg egal. Wenn euch diese Anrufe stören, solltet ihr sie blockieren.

Was will die Nummer +33377206173 von euch?

Hinter den Anrufen steckt ein italienisches Unternehmen namens „San Lorenzo“. Dabei handelt es sich um einen Webshop, der qualitativ hochwertige italienische „Bauernprodukte“ anbietet, also zum Beispiel Olivenöl, Wurstwaren, Nudeln, Käse oder Espresso.

anbietet, also zum Beispiel Olivenöl, Wurstwaren, Nudeln, Käse oder Espresso. Es werden allerdings nicht nur Kunden der Firma angerufen , sondern auch Leute, die noch nie von der Seite gehört haben. Also kann man davon ausgehen, dass die Telefonnummern gekauft wurden, um sie illegal anzurufen.

, sondern auch Leute, die noch nie von der Seite gehört haben. Also kann man davon ausgehen, dass die wurden, um sie illegal anzurufen. Viele der Anrufe sind sogenannte „ Ping-Anrufe “, durch die getestet wird, ob eine Nummer überhaupt existiert.

“, durch die getestet wird, ob eine Nummer überhaupt existiert. In letzter Zeit versucht das Unternehmen offenbar auch, die negativen Noten durch eine Menge von Fake-Bewertungen hochzudrücken, wie etwa bei Tellows berichtet wird.

hochzudrücken, wie etwa bei Tellows berichtet wird. Die Einstiegsfrage beweist schon , dass nicht nur Kunden angerufen werden: „Essen Sie manchmal italienisch?“

, dass nicht nur Kunden angerufen werden: „Essen Sie manchmal italienisch?“ Auf Fragen wird nicht geantwortet und die Anrufer legen einfach auf . Allerdings folgen bald darauf wieder Anrufe mit dieser Nummer.

. Allerdings folgen bald darauf wieder Anrufe mit dieser Nummer. Wenn ihr einfach auflegt, kann es passieren, dass sie noch einmal anrufen und dann pauschal alle Deutschen beleidigen.

Ein Unternehmen, das zu solchen Verkaufsmethoden greift, sollte man nicht einmal als Freund italienischer Delikatessen unterstützen. Wir zeigen euch, wie ihr diese Anrufe blockiert.

Nummer +33377206173 blockieren

Ihr könnt diese Nummer in wenigen Schritten im Handy blockieren, wie euch unser Video zeigt. Bei Android könnt ihr mit einer App auch den ganzen Nummernblock mit dem Anfang +33377 sperren, der zu einer Gruppe spezieller französischer Geschäftsnummern gehört.

Im „Telefoniecenter“ könnt ihr Anrufer im Telekom-Festnetz abblocken. Dort könnt ihr auch die Vorwahl eingeben, um alle Nummern zu sperren, die so anfangen.

Ähnlich könnt ihr auch in der Fritzbox Spam-Anrufe blockieren. Dafür gibt es eine schwarze Liste in den Router-Einstellungen.

