Orangener Pfeil an der Autobahn: Jeder hat das Schild schon gesehen, doch kaum jemand kennt es

Es gibt Verkehrsschilder, die man ständig sieht, aber bei denen man doch nicht genau weiß, um was es geht. Ein solches ist der orangene Pfeil auf Autobahnen. Wir schauen uns an, was es mit diesem auf sich hat.

Verkehrsschilder als Empfehlungen

Das Vorfahrtszeichen, das Stoppschild, das Andreaskreuz – es gibt Verkehrsschilder, die schon Kinder kennen. Personen, die einen Führerschein haben, sollten auch die anderen Schilder bekannt sein. Soweit die Theorie.

In der Praxis gibt es aber viele Schilder auf den Straßen, die entweder nur für bestimmte Gruppen wichtig sind oder alternativ in speziellen Situationen als Empfehlung gelten können.

Orangener Pfeil als Umlenkungspfeil

Zur letztgenannten Gruppe – der als Empfehlung für Autofahrer dienenden Schilder – zählt auch der orangene Pfeil, der an Autobahnschildern zu sehen ist. Obwohl er einen wirklich nützlichen Vorteil bieten kann, ist er vielen Fahrern noch unbekannt.

Der orangene Pfeil zeigt eine alternative Strecke. (© IMAGO / Panthermedia)

Der Pfeil wird offiziell als Umlenkungspfeil bezeichnet, er weist also bei Stau auf den Autobahnen auf alternative Strecken hin.

Befolgen keine Pflicht

Dieser Pfeil dient jedoch nur als Empfehlung, es ist keine Pflicht für Autofahrer, dem Pfeil zu folgen. Wer ihm folgt, kann allerdings im Optimalfall schneller sein Ziel erreichen. Am Ende dieser Umleitung ist der orangene Pfeil diagonal durchgestrichen, und die Fahrt kann auf der Originalstrecke fortgesetzt werden. So könnt ihr nervige Wartezeit im Stau umgehen.

Fahrtzeit wird nicht immer verkürzt

Auch wenn der Pfeil normalerweise für schnellere Fahrtzeiten und kürzere Standzeiten im Stau sorgen soll, gelingt dies nicht immer. Wenn sehr viel auf der Autobahn los ist, folgen nämlich auch viele andere Autofahrer diesem Pfeil – allerdings kennt die Bedeutung dieses Schildes eben nicht jeder. Einen Versuch ist es wert. Auch dieses Schild hilft, bei Staus eine alternative Route zu finden.

