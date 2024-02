Reacher: Staffel 3 wird kommen – wann und mit wem?

Die ersten beiden Staffeln waren ein großer Erfolg und so dürfte es niemanden wundern, dass es eine Staffel 3 von „Reacher“ geben wird. Wir haben versucht, mit den bekannten Fakten und Vermutungen ein klares Bild zu schaffen, um euch zu sagen, mit was ihr rechnen könnt.

Amazon hat nicht lange gewartet, um die Staffel 3 von „Reacher“ in Auftrag zu geben – wie „Hollywood Reporter“ berichtet. Schon vor dem Start der ebenfalls erfolgreichen Staffel 2 wurde die nachfolgende Season bestellt. Und wie Kino.de schreibt, ist Staffel 3 schon in Arbeit. Wir können euch unter anderem schon verraten, welcher der Jack-Reacher-Romane von Lee Child die Vorlage für die dritte Staffel liefern wird.

Der Buchautor (Lee Child) und seine „Schöpfung“ (Reacher) haben sich übrigens in Staffel 1 schon getroffen:

Wann kommt die Reacher-Staffel 3?

Über das „wann“ kann nur gemutmaßt werden. Die Dreharbeiten zur Staffel 3 von Reacher haben im Dezember begonnen, wie der Hauptdarsteller in einem kurzen Video vom Set verraten hat:

Angesichts der bisherigen Produktionszeiten ist mit der dritten Staffel frühestens Ende dieses Jahres zu rechnen, doch es ist vermutlich realistischer, eine Staffel-Premiere in 2025 zu erwarten.

Wer spielt voraussichtlich mit?

Natürlich wird Alan Richtson wieder den Jack Reacher spielen. Aber mit wem könnt ihr aus den vorherigen Staffeln sonst noch rechnen?

Nick Santora, Showrunner der Serie, hat in einem Interview bislang nur Maria Sten als „Master Sergeant Frances Neagley“ bestätigt.

Und mehr ist aktuell eigentlich auch nicht über die Besetzung der Reacher-Staffel 3 bekannt. Santora betonte in seinen Interviews auch, dass Reacher eben ein „einsamer Character“ ist, der an verschiedene Orte getrieben wird, an denen er die Probleme allein lösen muss. Umso überraschender ist es eigentlich, dass wir „Frances Neagley“ wiedertreffen werden, obwohl sie nicht Teil der angekündigten Geschichte ist.

Worum gehts in Reacher 3?

Üblicherweise kann man über die Folgehandlungen einer Serie nur spekulieren, aber in diesem Fall hat uns der Reacher-Darsteller Alan Ritchson auf Instagram verraten, auf welchem Reacher-Roman die Staffel 3 beruht:

Er hält den Roman „Persuader“ in die Kamera, der bei uns „Der Janusmann“ heißt. Darin trifft Reacher einen Mann aus seiner Vergangenheit, den er eigentlich für tot hielt – weil er ihn selbst erschossen hat. Aber dieser „Janusmann, Francis Xavier Quinn, ist nicht nur am Leben, sondern hat auch einen Ring von Waffenschmugglern ins Leben gerufen.

Dieses Mal will Reacher seine Arbeit zu Ende bringen und Quinn für immer ausschalten. Dafür schmuggelt er sich in die Bande ein und arbeitet sich immer näher an Quinn heran – während er ständig in Gefahr ist, entlarvt zu werden.

Die Rolle der Frances Neagley (Maria Sten) kommt im Roman Persuader nicht vor, also werden die Serien-Autoren sich nicht hundertprozentig an die Vorlage halten.

Diese Story spielt übrigens im US-Bundesstaat Main, der für seinen Hummerfang berühmt ist – deshalb das Instagram-Posting mit dem Hummer.

