Nein, „S-Tier“ entsteht nicht aus einem Stier und einem Tippfehler. Im Gegenteil: Begriffe wie „S-Tier“ und „Top Tier“ haben eine Bedeutung. Welche das sind, erfahrt ihr hier!

Insbesondere in modernen Multiplayer-Computerspielen kommen häufig sogenannte „Tier-Listen“ zum Einsatz. Während die alphabetische Reihenfolge auf den ersten Blick noch Sinn ergibt, folgt jedoch nach dem „A-Tier“ plötzlich ein „S-Tier“. Aber warum ist das eigentlich so? Wir erklären euch, welche Bedeutung der Begriff „S-Tier“ hat.

Auch in dem beliebten Rollenspiel Elden Ring gibt es eine Tier-Liste. Ihr kennt das Spiel noch nicht? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch.

Was ist die Bedeutung von „S-Tier“ oder „Top Tier“?

Der Begriff „S-Tier“ bezieht sich auf den höchsten Rang einer Rangliste. Dabei ist das „S“ üblicherweise eine Abkürzung für „Super“, „Superior“ oder „Special“ und steht demnach für Überlegenheit oder Besonderheit. Der englische Begriff „Tier“ hingegen bedeutet „Rang“, „Stufe“ oder „Ebene“.

Synonym zu „S-Tier“ kommen manchmal auch die Begriffe „Godtier“ oder „Top Tier“ zum Einsatz, deren Bedeutung ebenfalls die höchstmögliche Stufe beschreibt. Zugehörige Entitäten stehen also über allem anderen und es gibt keine Ebene darüber.

Was ist eine Tier-Liste?

Aus der Tatsache, dass es sich bei „S-Tier“, „Godtier“ oder „Top Tier“ jeweils um den höchsten Rang einer Rangliste handelt, ergibt sich automatisch, dass es weitere Ränge geben muss, die darunter angesiedelt sind.

Diese nachfolgenden Ebenen sind üblicherweise in alphabetischer Reihenfolge in einer Tier-Liste geordnet und beschreiben jeweils von „A“ bis „F“ den höchsten bis zum niedrigsten Rang. „A-Tier“ ist also die zweite Stufe, die direkt dem „S-Tier“ folgt. „F-Tier“ ist demnach die unterste beziehungsweise letzte Ebene.

Die gesamte Tier-Liste besteht normalerweise aus höchstens sieben Ebenen und ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Personen oder Dinge, die den jeweiligen Rängen zugewiesen sind. Aus einer Zugehörigkeit zum „B-Tier“ ergibt sich also automatisch eine Überlegenheit gegenüber der Zugehörigkeit zum „C-Tier“ oder „D-Tier“. Im Vergleich zu den Entitäten aus einem „A-Tier“ oder „S-Tier“ sind jene aus dem „B-Tier“ jedoch unterlegen.

In einigen Fällen, in denen die sieben Ebenen nicht ausreichen, kommen manchmal noch feinere Abstufungen zum Einsatz. Durch zusätzliche Kennzeichnungen mit Plus und Minus verdreifacht sich die Anzahl möglicher Ränge auf 21. Daraus ergibt sich dann folgendes Namensschema: S+ > S > S- > A+ > A > A- > B+ > ...

Darüber hinaus werden die Buchstaben oftmals auch durch Elemente ersetzt. Während „S-Tier“, „Top Tier“ oder „Godtier“ in diesen Fällen häufig bestehen bleiben, folgen danach beispielsweise in absteigender Ordnung Diamant, Platin, Gold, Silber und Bronze.

Wo kommen Tier-Listen zum Einsatz?

Tier-Listen lassen sich überall dort nutzen, wo es eine Rangfolge geben soll, die sich nach einer Bewertung der zu ordnenden Entitäten anhand festgelegter Kriterien ergibt. Sehr verbreitet ist ihr Einsatz mitunter in Computerspielen wie League of Legends, Elden Ring, World of Warcraft, Genshin Impact oder Honkai: Star Rail.

Dort dienen sie zum Beispiel der Kategorisierung von Sammelgegenständen oder Spielern auf Basis ihrer jeweiligen Eigenschaften, Erfahrungen oder Fähigkeiten. Spieler treten folglich oftmals nur innerhalb eines Ranges gegeneinander an und treffen somit in einem Online-Match nicht auf gegnerische Teilnehmer, die ihnen deutlich über- oder unterlegen sind. Denn dies würde die Spielerfahrung in den meisten Fällen negativ beeinträchtigen, da Anfänger den fortgeschrittenen Spielern hilflos ausgeliefert wären.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.