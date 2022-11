Wer aktuell auf der Suche nach einem guten Mittelklasse-Tablet ist, der sollte sich dieses Angebot von Otto im Vorfeld zum Black Friday nicht entgehen lassen. Dort bekommt ihr das Samsung Galaxy Tab S6 Lite mit Eingabestift zum absoluten Schnäppchenpreis. Wir haben die Details.

Otto verkauft Samsung Galaxy Tab S6 Lite zum Knallerpreis

Das Galaxy Tab S6 Lite von 2020 war so beliebt, dass Samsung 2022 eine Neue Edition auf den Markt gebracht hat. Diese bietet einen neueren Prozessor sowie Verbesserungen bei den Kameras. Aktuell gibt es ein attraktives Angebot bei Otto im Rahmen der frühen Black-Friday-Angebote. Dort bekommt ihr das Galaxy-Tablet für gerade einmal 239,99 Euro (Angebot bei Otto ansehen). So günstig war die New Edition noch nie zu haben – daher ein absolutes Top-Angebot für alle, die auf der Suche nach einem günstigen Android-Tablet mit Eingabestift sind.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (64 GB) Statt 379 Euro UVP: 10,4-Zoll-Tablet mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM. 2022 Edition mit Android 12. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.11.2022 11:25 Uhr

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Lohnt sich der Kauf?

Das Tab S6 der Samsung-Galaxy-Reihe gilt als solider Konkurrent zu Apples iPad. Beim Tab S6 Lite hingegen wurde etwas Hardware-Power eingespart, um ein Tablet auf den Markt zu bringen, das auch für den kleineren Geldbeutel geeignet ist und dennoch genügend Leistung besitzt, um Funktionen des Alltags wie Surfen, Mails checken und Videos gucken gerecht zu werden. Im Lieferumfang ist außerdem der Eingabestift S Pen enthalten, der nicht nur beim Schreiben und Markieren hilfreich ist. Auch Präsentationen oder Videos können mühelos mit dem Pen bedient werden.

Die technischen Details des Samsung Galaxy Tab S6 Lite auf einen Blick:

Display: 10,4 Zoll TFT

Auflösung: 2.000 × 1.200 Pixel (16:10)

CPU: Qualcomm Snapdragon 720G

Arbeitsspeicher: 4 GB

Interner Speicher: 64 GB, erweiterbar per microSD

Kamera: 8 MP

Frontkamera: 5 MP

Betriebssystem: Android 12.0

Falls ihr ein günstiges Android-Tablet mit Stifteingabe zum Musik hören, Filme schauen, E-Mails checken und das Markieren von Texten braucht, lohnt sich die Anschaffung eines Samsung Galaxy Tab S6 Lite allemal. Lediglich bei besonders leistungsintensiven Apps und Highend-Spielen kann es ab und an holprig werden. Für solche Bedürfnisse eignet sich das Samsung Galaxy Tab S7 FE eher.

Der mitgelieferte Eingabestift Samsung S-Pen verfügt über einen Sensor, der registriert, wie stark die Spitze des S Pen auf die Bildschirmoberfläche drückt. Dadurch lassen sich nicht nur Notizen im Handumdrehen schreiben, sondern auch Zeichnungen und Tabellen sind schnell gemacht. Egal ob fürs Home-Office, das Studium oder einfach nur so – das Tablet S6 Lite ist ein praktischer Begleiter im Alltag.

