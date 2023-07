Ihr wollt euer Samsung-Tablet einfach nur ausschalten, startet stattdessen aber dauernd Bixby? Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten es gibt.

Samsung Electronics Facts

Samsung ist einer der beliebtesten Hersteller von Android-basierten Smartphones und Tablets. Doch so manch eine neue Generation dieser Geräte konfrontiert Anwender mit Änderungen hinsichtlich der Bedienung. Wer ein modernes Samsung-Tablet ausschalten oder neu starten will, wird bei dem Versuch nicht selten von dem Sprachassistenten Bixby begrüßt. Was ihr dagegen tun könnt und wie ihr euer Tablet tatsächlich ausschaltet, erfahrt ihr hier.

Ihr habt auch ein Smartphone von Samsung und ständig Probleme damit? Im Video zeigen wir euch, wie ihr diese in den Griff bekommt.

Samsung: Probleme selbst lösen

So lässt sich euer Samsung-Tablet ausschalten

Ähnlich wie bei den Smartphones oder Smartwatches des Herstellers lässt sich auch ein neueres Tablet von Samsung ab Werk nicht mehr ganz so schnell und intuitiv ausschalten oder neu starten, wie dies bei früheren Modellen der Fall war. Denn bei Letzteren reichte es aus, den Power-Knopf gedrückt zu halten, um das jeweilige Endgerät daraufhin herunterzufahren.

Zwar verfügen die neueren Modelle noch immer über einen Power-Knopf, wer diesen gedrückt hält, startet damit aber lediglich den Sprachassistenten Bixby. Ist dies auch bei eurem Samsung-Tablet der Fall, so gibt es dennoch zwei mögliche Wege, mit denen sich das Gerät ausschalten lässt:

Haltet gleichzeitig den Power-Knopf und die Leiser-Taste gedrückt , bis auf dem Display ein Power-Menü erscheint. Dort findet ihr anschließend eine Schaltfläche „Ausschalten“.

, bis auf dem Display ein Power-Menü erscheint. Dort findet ihr anschließend eine Schaltfläche „Ausschalten“. Zieht die Statusleiste zwei Mal nacheinander herunter und sucht anschließend nach einer Ausschalten-Schaltfläche. Diese befindet sich im oberen Bereich unmittelbar neben dem Zahnrad-Symbol, über das ihr die Einstellungen öffnet. Anschließend gelangt ihr ebenfalls in das oben genannte Power-Menü.

So stellt ihr das gewohnte Verhalten des Power-Knopfes wieder her

Wer Bixby ohnehin nicht nutzen möchte, kann jedoch auch die gewohnte Funktionalität des Power-Knopfes wiederherstellen. Dafür navigiert ihr auf eurem Samsung-Tablet einfach in den Systemeinstellungen zu „Erweiterte Funktionen > Funktionstaste“ und wählt dort unter „Drücken und halten“ die Option „Ausschalten-Menü“.

Nachdem ihr diese Einstellung vorgenommen habt, könnt ihr euer Tablet wieder ganz normal herunterfahren, indem ihr den Power-Knopf gedrückt haltet und anschließend im angezeigten Power-Menü auf „Ausschalten“ tippt.