Schlummern beim iPhone-Wecker: Wie einstellen & warum immer 9 Minuten?

Kaum ein moderner Wecker kommt mittlerweile ohne Schlummer-Funktion aus. Einmal betätigt, kann man sich noch einmal umdrehen, um in wenigen Minuten noch einmal geweckt zu werden. Auch beim iPhone-Wecker lässt sich der „Snooze“ aktivieren. Dann dauert es weitere 9 Minuten bis zum nächsten Klingeln.

Die Schlummer-Funktion kann man direkt in der Wecker-App einschalten. Die Einstellung muss für jede Weckzeit separat vorgenommen werden.

iPhone-Wecker: Schlummern aktivieren

Das iPhone hat keine „echte“, eigenständige Wecker-App. Stattdessen versteckt sich die Funktion in der „Uhr“-Anwendung. So aktiviert man die Snooze-Funktion beim iOS-Wecker:

Öffnet die Uhren-App am iPhone. Drückt unten auf die Aufschrift „Wecker“. Danach könnt ihr mit dem Plus-Symbol einen neuen Wecker stellen. Wählt die Uhrzeit aus, an der das iPhone sich bemerkbar machen soll. Anschließend könnt ihr die Schlummern-Funktion aktivieren. Speichert den Wecker. Jetzt könnt ihr euch schlafen legen und warten, bis euch das iOS-Gerät weckt.

Update: Mit iOS 26 führt Apple im Herbst 2025 endlich eine längst überfällige Option ein: So könnt ihr endlich die Schlummer-Zeit manuell anpassen. Unter „Dauer des Schlummermodus“ kann man nun einen Zeitraum zwischen 1 und 15 Minuten auswählen.

Warum man die Schlummerfunktion lieber nicht nutzen sollte:

Sobald der Wecker ertönt, seht ihr einen gelben „Schlummern“-Button. Betätigt ihn, um den „Snooze“-Modus zu aktivieren und 9 zusätzliche Minuten Ruhe zu erhalten. Ihr könnt dafür auch den Einschalt-Knopf am Gehäuse oder auf den Home-Button des iPhones drücken. Wollt ihr den Wecker ausschalten, drückt auf den „Stop“-Button im Bildschirm. Beachtet dabei, dass die Weckzeit weiterhin gespeichert ist und der iPhone-Wecker am nächsten Tag erneut losgeht. Wollt ihr das verhindern, müsst ihr diese Wecker-Einstellung in der Uhren-App deaktivieren.

„Snooze“ beim iPhone: Warum immer 9 Minuten?

Der Snooze-Timer läuft immer 9 Minuten. Ihr habt also so lange Zeit, euch noch einmal umzudrehen und kurz in die Welt der Träume zurückzukehren. Die Wecker-App am iPhone bietet keine Möglichkeit, die Dauer des Schlummermodus zu ändern. Auch 2023 hat Apple keine Möglichkeit eingeführt, die Schlummerzeit zu ändern. Die Dauer von 9 Minuten geht auf historische Gründe zurück. In den 1950er-Jahren gab es erstmals mechanische Wecker mit einer Schlummerfunktion. Aufgrund der Mechanik war der Snooze-Button an den Minutenzeiger gekoppelt. Die Entwickler konnten für die Schlummerfunktion lediglich einen Zeitraum von 10 Minuten und 43 Sekunden oder 9 Minuten und 3 Sekunden wählen. Man entschied sich für die zweite Option. Anschließend blieben die 9 Minuten lange Zeit die Standardzeit für den Schlummermodus. Apple wollte an die Historie der Funktion erinnern und hat diesen Intervall als Hommage gewählt.

Kann man auch 5 Minuten einstellen?

Mit iOS 26 hat Apple endlich eine Option nachgereicht, um den Zeitraum zu ändern. Wollt ihr nicht 9 Minuten bis zum nächsten Klingeln warten, müsst ihr mit einer älteren iOS-Version mehrere Wecker mit verschiedenen Weckzeiten einrichten. Klingelt der Wecker also zum Beispiel bei euch um 6:30 Uhr das erste Mal, richtet weitere Wecker im 5-Minuten-Abstand um 6:35 Uhr, 6:40 Uhr und so weiter ein. Alternativ installiert ihr einfach eine Wecker-App eines Drittanbieters aus dem App-Store, die die Funktion integriert hat. Ab iOS 26 könnt ihr einen Zeitraum zwischen 1 und 15 Minuten bis zum nächsten Wecken einrichten.