Shakira auf Welttournee: Kommt die Sängerin nach Deutschland?

Shakira schwingt nach längerer Pause die Hüfte einmal um die Welt. Die Welttournee wurde bestätigt und die ersten Termine stehen schon fest – wann aber spielt Shakira Konzerte in Deutschland?

Nach mehreren Jahren Pause kehrt die kolumbianische Sängerin mit ihrer „LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR“ zurück. Erst im März gab Shakira ein kostenloses Konzert auf dem Times Square in New York, woraufhin sie kurze Zeit später auf dem Coachella-Festival ihre Tournee ankündigte.

Alleine in den USA wird es ab November 2024 17 Konzerte geben. Die ersten Tourdaten sind schon bekannt und Tickets stehen bereits seit April auf Ticketmaster zum Verkauf – solltet ihr also einen Trip nach Nordamerika am Ende des Jahres geplant haben, könnt ihr noch Karten ergattern.

Shakira-Tour in Deutschland: Wird es Konzerte in Europa geben?

Vorerst gibt es, Stand Juni 2024, keine offiziellen Informationen über weitere Tourdaten außerhalb Nordamerikas. Allerdings hat Shakira verkündet, dass weitere Termine folgen. Dass mit einer Welttournee nicht nur die USA und Kanada gemeint sind, sollte dabei klar sein. Die Sängerin verkündete auf X, dass die nordamerikanische Etappe der Tour nur der Anfang ist:

Konzerte der Sängerin in Deutschland sind nicht unwahrscheinlich. Mit ihrer letzten Tour, „El Dorado“, gab die Sängerin 19 Konzerte in Europa – drei davon fanden in Deutschland statt. Der nordamerikanische Teil ihrer Tour geht bis Dezember, demnach wird es vor 2025 höchstwahrscheinlich nicht zu einem Deutschlandkonzert kommen.

Da sich die „El Dorado“-Tour von Juni bis November 2018 gestreckt hat, könnte die europäische Etappe der „LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR“ sich bis Juni 2025 hinauszögern – sofern diese Tour eine ähnliche Länge hat wie die vorherige.

Sobald Shakira weitere Tourdaten bekannt gibt, geben wir euch Bescheid und aktualisieren den Artikel, damit ihr an die Tickets gelangt.

