Am 11.11. findet das größte Shopping-Event der Welt statt, der Singles Day. Lidl, Amazon und weitere Shops haben viele beliebte Produkte bereits deutlich im Preis gesenkt. Wer noch nie von dem Schnäppchen-Tag gehört hat, findet alle Infos zu Angeboten, teilnehmenden Händlern und mehr in diesem Artikel.

Singles Day 2021: Die 11 besten Schnäppchen im Überblick

Wer es mit dem Geschenkekauf ganz besonders eilig hat, muss nicht bis zum 11.11. oder Black Friday warten. Lidl, Amazon sowie weitere Händler haben bereits jetzt erste Angebote auf Lager und Bestseller massiv im Preis gesenkt. Das sind die aktuellen Highlights:

Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick 4K Max für 36,99 Euro (statt 64,99 Euro UVP): Im Vergleich zum normalen Fire TV Stick 4K bietet das neue „Max“-Modell laut Aussage von Amazon 40 Prozent mehr Leistung. Er verfügt über 2 GB RAM statt 1,5 GB, einen besseren Prozessor und unterstützt WiFi 6.

Das neue Fire HD 10-Tablet

Fire HD 10 Tablet ab 89,99 Euro (statt 149,99 Euro UVP): 10,1-Zoll-Tablet von Amazon mit Fire OS, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB internem Speicher (erweiterbar) und bis zu 12 Stunden Akku-Laufzeit. Entertainment-Tablet mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, lest hier, wie ihr den Google Play Store nachinstallieren könnt.

Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Tablet

Samsung Galaxy Tab S7 FE für 449 Euro (statt 529,99 Euro): 12,4 Zoll Android-Tablet (WiFi) mit Snapdragon-778G-Prozessor, 64 GB internem Speicher (erweiterbar) und 4 GB RAM, inklusive S Pen. Amazon geht beim Preis mit.

LG OLED48A19LA OLED TV

LG 48 Zoll OLED-Fernseher für 699 Euro (statt 1.499 Euro UVP): 4K Smart TV mit 121 cm Bildschirmdiagonale, 60 Hz, webOS 6.0, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision, Triple Tuner, 3x HDMI 2.0, 2x USB, inklusive Magic Remote-Fernbedienung. Amazon geht beim Preis mit.

Samsung 2.0-Kanal Soundbar HW-T400

Samsung HW-T400 für 69 Euro (statt 149 Euro UVP): Kompakte, kabellose 2.0-Kanal Soundbar von Samsung.

ASUS Vivobook 14

Asus 14-Zoll-Notebook für 415 Euro (statt 499,99 Euro): Einsteiger-Notebook mit Intel Core i3-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD.

Sandisk Ultra Plus Micro-SDXC Speicherkarte, 400 GB

Sandisk Ultra Plus microSD-Karte 400 GB für 39 Euro (statt 59,99 Euro): Große microSD für Smartphone, Tablet, Nintendo Switch, Kamera und weitere Geräte, inklusive Adapter.

Eis.de Erwachsenen Adventskalender

Eis.de Erotik-Adventskalender für 49,99 Euro (statt 79,99 Euro UVP): Inklusive 2x Satisfyer Toys, sexy Penthouse Dessous, insgesamt 24 „aufregende Überraschungen“.

Samsung Saug- und Wischroboter (VR05R503PWG/WA)

Samsung Hybrid-Saugroboter für 199 Euro (statt 399 Euro UVP): Roboter-Staubsauger mit Wischfunktion, App-Steuerung und bis zu 150 Stunden Akkulaufzeit.

DeLonghi Ecam 23.266.B Kaffeevollautomat

DeLonghi Kaffeevollautomat für 333 Euro (statt 449,99 Euro UVP): Kompakter Kaffeevollautomat für Espresso, Kaffee, Long Coffee, Cappuccino, heiße Milch und heißes Wasser auf Knopfdruck.

KitchenAid Artisan Küchenmaschine

KitchenAid Artisan für 399 Euro (statt 499 Euro UVP): Kult-Küchenmaschine mit 4,8 Liter Rührschüsselkapazität und 300 Watt.

Außerdem empfehlenswert:

Wann findet der Singles Day 2021 in Deutschland statt?

Der Singles Day findet wie jedes Jahr am 11.11. statt. Der Grund: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und selbst beschenken soll. Das erklärt auch die typischen Singles-Day-Rabattaktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“, die es jedes Jahr neben vielen anderen Angeboten gibt.

Datum für den diesjährigen Singles Day: Donnerstag, 11. November 2021

Das ursprünglich aus China stammende Shopping-Event beschert Händlern jedes Jahr einen Umsatz in Milliardenhöhe – und hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits am Wochenende vor dem 11.11., in diesem Jahr also schon am 6. und 7. November 2021. Wir halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day auf dem Laufenden.

Legt euch hier einen Kalendertermin für den Singles Day an:

Was ist der Singles Day?

Wer denkt, dass Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der Singles Day spült noch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China – und gilt deshalb als der größte Shopping-Tag der Welt. Als Tag für Alleinstehende entstand er in den 90er Jahren an einigen chinesischen Universitäten und wurde dann zu einer Tradition, auf die zahlreiche Händler aufsprangen – insbesondere der chinesische Onlinehändler Alibaba, aber inzwischen auch viele große und kleine Shops hierzulande.

Ihr habt noch nie etwas vom Singles Day gehört? Alle Infos unter 2 Minuten zusammengefasst im Video:

Singles Day 2021: Welche Händler nehmen teil?

Letztes Jahr nahmen über 50 Online-Shops am Singles Day teil, 2021 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören:

Mit diesen Tipps werdet ihr zum ultimativem Schnäppchen-Experten. Wetten, dass ihr noch nicht alle Tricks kennt?

Singles Day 2021: Welche Angebote wird es geben?

Die konkreten Angebote am Singles Day 2021 können wir natürlich nicht vorhersehen, aber wenn man sich die besten Deals der letzten Jahre ansieht, sind Preissenkungen in diesen Produktkategorien wahrscheinlich: