Das „Kaspersky Internet Security“-Paket gehört seit Jahren zu den beliebtesten und bekanntesten Sicherheitspaketen zum Schutz vor Viren, Trojanern und anderen Bedrohungen auf dem PC und Smartphone. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine stellen sich viele Nutzer die Frage, ob sie die Security-Suite noch benutzen oder Kaspersky löschen sollen.

Kaspersky gehört zu den bekanntesten russischen Software-Unternehmen.. Sollte man die Software jetzt meiden?

Ist Kaspersky Internet Security noch sicher und seriös?

Technisch gehören die Kaspersky-Tools seit Jahren zu den zuverlässigsten Anwendungen zum Schutz gegen Cyber-Gefahren. In diversen Virenscanner-Tests landet „Kaspersky Internet Security“ regelmäßig in den Top-Platzierungen. Doch spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den danach erfolgten Sanktionen gegen russische Unternehmen ist die Skepsis bei vielen Nutzern groß. Soll man „Kaspersky Internet Security“ löschen?

Tatsächlich hat der Mutterkonzern seinen Sitz in Moskau. Es handelt sich aber um ein Privatunternehmen, das auch eine Holding in London hat. Das Unternehmen selbst bekräftigt, dass es „keine Verbindungen zwischen dem Management des Unternehmens und der russischen Regierung“ gibt.

Kaspersky Internet Security: Löschen oder nicht?

Bereits 2017 gab es Vorwürfe des US-Heimatschutzministeriums, wonach Kaspersky eine Zusammenarbeit mit russischen Geheimdiensten nachgesagt wurde. Seitdem ist der Einsatz von Kaspersky-Produkten in US-amerikanischen Behörden untersagt. Infolge der Anschuldigungen wurde 2019 eine Überprüfung durch eine EU-Kommission durchgeführt, bei der jedoch keine Auffälligkeiten festgestellt werden konnten.

Weiterhin gibt man an, dass alle Daten von deutschen Nutzern in der Schweiz und nicht in Russland verarbeitet werden. Daneben gibt es in Zürich und in Madrid zwei Transparenzzentren, bei denen Unternehmen und Behörden einen Blick in den Quellcode von Kaspersky-Produkten werfen können.

Das Unternehmen hält seine Produkte also sehr transparent. Eine Zusammenarbeit mit der russischen Regierung konnte in der Vergangenheit nicht festgestellt werden. Wer Kaspersky bis zuletzt genutzt hat, braucht demnach nicht zu befürchten, dass seine Daten in falsche Hände geraten könnten. Erst vor kurzem wurde die Kaspersky Internet Security von der Stiftung Warentest noch als „Testsieger“ mit der Note 1,5 ausgezeichnet.

Es gibt viele Alternativen – auch kostenlos

Wer allerdings aus Gewissensgründen aufgrund der aktuellen Lage Produkte russischer Herkunft meiden will, sollte Kaspersky deinstallieren. Nutzt ihr die Sicherheits-Suite mit einer automatischen Lizenzverlängerung, müsst ihr das Kaspersky-Abo manuell kündigen. In den sozialen Medien häufen sich die Beiträge von Nutzern, die die Internet-Security ab sofort meiden und dementsprechend deinstallieren wollen.

Zwar gehört die Suite zu den sichersten Antiviren-Produkten, allerdings gibt es viele Alternativen, die ein ähnliches Maß an Sicherheit und Security-Funktionen mit sich bringen. Dabei muss man nicht einmal viel Geld ausgeben, da auch kostenlose Tools wie Avast Free Antivirus oder AVG Antivirus Free bei einer gewissenhaften Internetnutzung einen ordentlichen Schutz bieten.