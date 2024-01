Spar-Hammer bei MediaMarkt: Pixel 8 + Geschenk und 100 Euro Geld zurück

Schickes Design, exzellente Kamera und vollgepackt mit cleveren Funktionen: Das Pixel 8 ist ein richtig starkes Handy, das trotz seines jungen Alters einen regelrechten Preissturz erlebt. Dank einer besonderen Aktion bei MediaMarkt und auch Saturn sparen Käufer jetzt richtig viel Geld.

Google hat das Pixel 8 Anfang Oktober 2023 offiziell vorgestellt. Im Vergleich zum Vorgänger hat der US-Konzern den Preis um 150 Euro erhöht. Der Preisverfall hat ein gutes Stück der Preiserhöhung aber wieder wettgemacht. Bei MediaMarkt oder Saturn gibt jetzt es das Pixel 8 in der neuen Farbe Mint aktuell für 695 Euro (jetzt bei MediaMarkt anschauen). Gratis obendrauf gibt es außerdem die Kopfhörer Pixel Buds A. Wer sein altes Smartphone in Zahlung gibt, erhält zusätzlich zum Gerätewert außerdem ein Cashback in Höhe von 100 Euro.

Zieht man den Wert der Pixel Buds A (laut Preisvergleich rund 70 Euro) und das 100-Euro-Cashback ab, kommt man für das Pixel 8 effektiv auf 525 Euro – günstiger gibt es das Google-Handy aktuell nicht. Hinzu kommt noch der Restwert fürs Altgerät. MediaMarkt und Saturn schnüren hier also einen richtig starken Deal für alle, die das Pixel 8 haben wollen.

GOOGLE Pixel 8 128 GB Mint Dual SIM Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.01.2024 10:21 Uhr

Für wen lohnt sich das Pixel 8?

Das Pixel 8 lohnt sich für alle, die ein kompaktes Android-Smartphone mit Top-Ausstattung suchen. Mit seinem 6,2-Zoll-Display (OLED) und Abmessungen von 150,5 x 70,8 x 8,9 mm lässt sich das Google-Handy noch bequem mit einer Hand bedienen. Zu den weiteren Vorzügen gehört außerdem die starke Kamera, sieben Jahre Softwareupdates und eine ganze Reihe an cleveren KI-Funktionen, die den Alltag erleichtern sollen.

Das Pixel 8 im Video:

Pixel 8 Pro: Bessere Ausstattung, aber größer

Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind technisch größtenteils identisch, die Pro-Version bietet aber einige interessante Alleinstellungsmerkmale. Dazu gehört etwa eine dritte Telefoto-Kamera, mehr Arbeitsspeicher, ein größerer Akku sowie ein besseres Display. Das ist mit einer 6,7-Zoll-Diagonale aber auch ungleich größer, was sich auch an den deutlich gewachsenen Abmessungen von 162,6 x 76,5 x 8,8 mm zeigt. Eine Ein-Hand-Bedienung ist beim Pixel 8 Pro kaum mehr möglich.

