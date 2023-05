Auch wer einen Tesla fährt, braucht irgendwann mal einen Service-Termin. Wie ihr die Tesla-Hotline erreicht und welche Alternativen es gibt, erfahrt ihr hier.

Der vom berühmten Multimilliardär Elon Musk gegründete Elektroautohersteller Tesla hat Pionierarbeit geleistet und die Automobilbranche in den letzten Jahren gehörig auf den Kopf gestellt. Doch so beliebt die modernen Fahrzeuge auch sind, ganz ohne Service kommen sie nicht aus. Wer nun einen Werkstatttermin vereinbaren will, ist vielleicht geneigt, einfach die Tesla-Hotline anzurufen. Doch darüber hinaus gibt es noch einige andere Möglichkeiten, das Unternehmen zu erreichen. Einen Überblick dazu gibt's hier.

Unter diesen Rufnummern erreicht ihr die Tesla-Hotline

Egal ob ihr den technischen Support, die Pannenhilfe oder eines der lokalen Service Center von Tesla erreichen möchtet, alle Anliegen wickelt der Fahrzeughersteller je nach Land über die gleiche Hotline ab. Im DACH-Raum ist das Unternehmen unter folgenden Rufnummern erreichbar:

Deutschland: +49 (0) 30 700 149 725

+49 (0) 30 700 149 725 Österreich: +43 720 880 470

+43 720 880 470 Schweiz: +41 618 55 3021

Für einen Anruf fallen jeweils die von eurem Mobilfunk- oder Festnetzprovider für ein gewöhnliches Festnetzgespräch erhobenen Gebühren an.

Lokale Tesla-Stores, Fax und E-Mail als Alternativen

Abgesehen von der Hotline ist Tesla aber ebenfalls direkt vor Ort für euch erreichbar. So verfügt der Hersteller sowohl in Deutschland wie auch in Österreich und der Schweiz jeweils über mehrere Tesla-Stores, die sich auf verschiedene Städte verteilen.

Der deutsche Hauptsitz der Tesla Germany GmbH befindet sich beispielsweise in Berlin unter folgender Adresse:

Ludwig-Prandtl-Straße 27 - 29

12526 Berlin

Deutschland

Darüber hinaus könnt ihr auch ein Fax an +49 89 26018690 oder eine E-Mail an Germany_Sales@tesla.com übermitteln.

Die moderne Option zur Hotline: Tesla-Service per App

Eine weitere empfehlenswerte Möglichkeit, um abseits der Hotline den Kundenservice des Fahrzeugherstellers zu erreichen, ist die Tesla-App. Diese ist sowohl für Android als auch für iOS im jeweiligen App-Store erhältlich und erlaubt es euch, das Unternehmen schriftlich zu kontaktieren. Bei Bedarf lässt sich über die Anwendung direkt ein Service-Termin für euren Tesla buchen.

Und dann wären da noch Social Media und die Webseite

Als eher unkonventionell bietet sich auch die Kontaktaufnahme über einen der offiziellen Social-Media-Kanäle von Tesla an. Ihr findet den Fahrzeughersteller mitunter auf folgenden Plattformen:

Nicht zu vergessen ist natürlich die unter tesla.com erreichbare Webseite des von Elon Musk gegründeten Unternehmens.

